中国将持续改革股票发行退市等制度 强化全面从严监管--证监会官员

路透上海11月23日 - 中国证监会主席助理张慎峰周三称，将持续改革股票发行、退市等制度，进一步健全优胜劣汰机制；积极引导各类长期资金有序入市，大力发展机构投资者。同时，强化依法全面从严监管，逐步实现市场监管有效。

他在新浪金麒麟论坛上并表示，下一步将强化对发审委和委员的监督制约，完善上市公司治理准则，进一步提高上市公司质量；落实放宽证券期货行业外资准入政策，推进境外上市制度改革，完善A股并购境外中资企业政策。

另外，还将推进沪伦通论证、进一步优化QFII和RQFII制度、加快建设国际化的原油期货市场，以及支持交易所和行业机构参与“一带一路”建设等。

加强监管方面，张慎峰指出，证监会将健全“以监管会员为中心”的交易行为监管模式，建立“穿透式”监管机制，防止监管套利；打好专项执法行动与常规案件查办的“组合拳”，强化稽查执法处罚力度，坚决打击各类违法行为。

证监会网站同日刊登的主席刘士余在另一会议上讲话称，资本市场的改革发展稳定工作要突出抓重点、补短板、强弱项，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。

刘士余并强调，要加快建设多层次资本市场，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，积极探索股权众筹试点，推动经济发展实现质量、效率、动力“三大变革”。(完)