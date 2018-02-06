沪综指早盘放量下跌逾2% 受海外股市重挫拖累个股普跌

路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周二早盘放量下跌逾2%，受海外股市重挫拖累，今日早盘A股低开后窄幅震荡，个股全面下跌，煤炭、农业、家电、石油、水泥、保险、房地产等板块跌幅居前，市场恐慌情绪有所蔓延。短期看，A股市场走势受海外市场影响仍然较大。

沪综指.SSEC早盘报3,412.55点，跌74.95点或2.15%，沪深300指数.CSI300报4,179.35点，跌2.22%。今日早盘上海A股成交额为1,659亿元人民币，上日全天为2,520亿元。

“A股就是受海外影响，有点恐慌呗。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，“美国股市昨天跳水，带动今天早盘亚太股市跌得都比较厉害，A股肯定也是会受影响，不过影响只是停留在情绪恐慌这个层面。”

他并认为，本轮行情A股率先出现调整，在目前点位附近大盘支撑力度较明显，但春节长假临近，加之近日海外市场暴跌，令A股市场投资者观望心态加剧。

今日早盘沪深两市逾50只股票跌停。

继上周五出现大跌后，美股周一再度出现暴跌，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。收盘时，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX分别下跌4.6%和4.1%。

亚洲股市周二大跌，此前美股遭遇了2011年以来的最大跌幅，因投资者对于支撑牛市的各种因素的信心开始瓦解。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.8%至一个月低位，或为逾一年半以来最大的单日跌幅，一天前曾下挫1.6%。（完）