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沪综指早盘放量收跌 获利回吐压力加大中小盘股领跌
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2017年10月30日 / 凌晨3点55分 / 1 天内

沪综指早盘放量收跌 获利回吐压力加大中小盘股领跌

1 分钟阅读

路透北京10月30日 - 中国股市沪综指周一早盘放量收跌。分析师指出，今日早市开盘后股指快速下跌，盘中个股多数下跌，沪综指跌幅一度超1.5%，并伴随成交量放出，随后大盘在银行股的护盘下逐渐企稳，跌幅亦有收窄。此前大盘已连六日上涨，但成交量一直未见放大，今日获利卖压出现集中释放，导致大盘急挫。

沪综指早盘收报3,392.03点，跌24.78点或0.73%，盘中最低跌至3,357.28点；上海A股半日成交额为1,597亿元人民币，上日全日为2,121亿元。

“大盘在缺乏成交量有效配合的情况下难以形成连续突破的行情，结合以往走势来看，每次大盘突破重要的技术性关口，都会出现整固和回踩确认的阶段性下跌走势。”首创证券分析师邵帅表示。

他认为，沪综指在突破3,400点后成交量未见明显放大，说明存量资金主导市场的格局未发生改变。近期美联储加息预期明显加强，市场对国内货币政策收紧有所担忧，对场内短期情绪产生比较明显的影响。

今日创业板指数P早盘一度重挫逾2.5%，上证大宗商品股票指数早盘收跌1.61%。计算机、传媒、有色金属等行业板块跌幅居前。新华保险(601336.SS)、新华人寿(601628.SS)则均收升逾4%。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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