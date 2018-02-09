沪综指早盘下跌逾4% 受外盘暴跌影响A股恐慌情绪加剧

路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周五早盘低开低走，受隔夜美股再度暴跌影响，今日市场恐慌情绪加剧，沪综指跳空低开近50点后逐波走低，盘中跌幅一度超5%，个股普跌，金融地产、有色煤炭等权重股继续领跌。技术上看，昨日大盘破位下跌后，短期已跌破年线，形态不容乐观。

沪综指.SSEC早盘收报3,127.92点，跌134.13点或4.11%，沪深300指数.CSI300收报3,834.50点，跌4.43%。今日早盘上海A股成交额为1,646亿元人民币，上日全日为2,221亿元。

“短期大盘还没跌完，可能顺势还得往下跌一跌，但是从日K线上看，短线下跌的空间已经不大。”首创证券高级投资顾问张彦芸指出。

她认为，短期市场整体形势仍不明朗，投资者入场抢反弹仍需谨慎，未来以中小盘股为主的深成指可能会率先见底。

美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。道琼工业指数.DJI跌1,032.89点或4.15%，报23,860.46点。

早盘两市近30家个股跌停，平安银行(000001.SZ)收跌6.86%，保利地产(600048.SS)收跌8.3%，山西焦化(600740.SS)跌停，江西铜业(600362.SS)收跌8.74%。

周五亚洲股市受美股拖累，早盘纷纷出现大跌，韩国股市创下五个月低点，日股跌幅逾3%，香港恒生指数.HSI早盘一度下跌超3%。（完）