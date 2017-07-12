焦点：MSCI纳A后国际主动型基金提前布局A股 中资基金将迎来良机

路透上海7月12日 - 国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N) 6月宣布其指数明年中起将纳入中国A股，跟随指数的数万亿美元被动型基金届时将同步增加A股持仓。不过，一些国际主动型基金已提前布局，开始或增加中国的研究力量，加大A股投资力度，以期望获得先发优势。

这也将给土生土长的中国本土基金管理人带来更多机遇：外资对于类似“引路人”的需求将明显上升，中资基金业者可推出更多针对海外资本需求的产品。

“投资中国的游戏规则已改变了，因为一年后被动型基金将要入场，他们没有选择，...主动型基金可以在这段时间提前行动。”富国资产管理公司资深投资经理Anthony Cragg表示。

Cragg目前管理着合计规模达22亿美元的数只基金，其中有一只中国基金。目前A股在这只中国基金的投资组合占比约18%。他估计，未来一年内该基金的A股投资占比有望提高，达到25%上限也并不意外。

Cragg最近飞抵中国，对十只左右的A股上市公司进行调研，期望从中能够找到未来的大蓝筹股，其中包括他已投资的牛股海康威视(002415.SZ)，该股上半年股价已经翻倍。

在连续三年否决后，MSCI明晟今年6月21日宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，MSCI计划初始纳入222只大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺此前曾预期，由于初始纳入A股的占比不高，短期内海外资金仍不会是A股市场的主导力量。在MSCI纳入A股的初始阶段，包括被动型基金和主动型基金在内，预计流入A股的外资规模在140亿美元左右。

**主动型基金开始抢跑**

Cragg并不是唯一的抢跑者，包括富达国际和荷宝在内的知名投资机构亦在加大对A股的投资。

富达国际已在中国建立全资子公司和本地研究团队，提前布局A股市场，未来还将继续加大对A股的投入。

富达国际中国基金经理马磊表示，“从未来的发展来说，随着好公司的份额越来越大，我相信我们的资源投放也会越来越多。”

荷宝近期则向亚洲以外的全球投资者，推出中国A股策略。该策略将由亚太股票联席主管及中国首席投资总监缪子美负责管理，并由荷宝上海的研究团队提供支持。

资产管理规模逾两千亿美元的美国老牌私募基金Neuberger Berman（路博迈）亚太区主管Nick Hoar表示，“国际大型机构今后必须要直接投资中国的股票和固定收益产品了。”

他指出，类似福特或通用汽车这种大型公司的退休计划，或是沙特和挪威的主权投资基金，未来都将不得不逐步增加中国资产的直接配置。

为了使它的A股投资更接“地气”、发掘更多的超额投资收益机会，路博迈正在将目前设在香港的中国研究团队迁往大陆。据Hoar介绍，随着中国更加开放，许多国际资产管理公司已开始在中国投入更多人力和资源。

**中国基金业者机会来临**

MSCI明晟纳入A股的决定，亦给中国的公募和私募基金业者打开了另一扇窗，海外业务机会正在扑面而来。

“MSCI的决定唤醒了国际投资者。”位于上海的私募基金世诚投资创始人、执行董事陈家琳表示，国际投资者很快就会开始研究A股并向A股市场投入资金。

世诚投资6月底成立了其首只离岸基金，面向海外投资者发售。该基金将沿袭他们之前的两只人民币基金在主动管理和挑选个股方面的优势，期望能为认购人带来超额收益。

深圳道朴资本管理公司董事长王红欣透露，未来的两个月内，道朴资本将会发行一只离岸A股基金。该基金将会利用量化投资，寻求绝对回报。

“我们一直在跟海外沟通，他们对A股越来越关注，对我们的这个基金也很感兴趣，这包括了一些知名的FOF（基金的基金）管理机构。”他说。

王红欣曾先后在易方达基金（香港）、博时基金担任高层，随后他创立了道朴资本。

除了主动管理型基金，投资A股的海外指数型基金近期亦迎来持续申购潮。全球最大直接投资A股的RQFII ETF--南方富时中国A50ETF(2822.HK)在MSCI决定宣布后的一周内，即获得15亿元人民币的净申购，申购资金包括长线投资者，也有部分热钱。

而博时基金与美国金瑞公司2014年推出、在美国纽交所挂牌的金瑞博时MSCI中国A股指数ETF(KBA.P)亦受到海外投资者的追捧。

据博时基金指数与量化投资部基金经理万琼透露，基于MSCI指数将纳入A股的预期，今年来KBA基金一直处于净申购状态，累计净流入资金约1.7亿美元。

“相对其他新兴市场，美国投资者对于A股一直处于低配，A股投资配置有很大空间等待挖掘。未来一旦被激发，将有很大上升空间。”她预计，这只KBA基金下半年或仍将总体呈现资金净流入状态。

她表示，如果这只基金规模上升到一定水平，将会吸引类似养老金和保险机构等大型机构投资者的关注，该基金将面临更多的发展机遇。

“MSCI纳入A股是一个信号，是一个普惠利好，未来可能有更多海外机构对RQFII额度感兴趣。”她说。

目前海外投资者可以通过沪港通和深港通、QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币境外机构投资者）直接投资A股市场，不过沪港通和深港通的投资标的为1,400多只股票，而后两个渠道可以投资沪深两市逾3,000只股票。近日中国宣布，将香港的RQFII总额度由2,700亿元扩大至5,000亿元。（完）