沪综指收跌1.6%至逾三周新低 避险情绪上升周期股整体大跌

路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周五收跌1.6%至逾三周新低，为连三日下跌。分析师指出，隔夜外盘普跌，投资者避险情绪上升，今天大盘低开后持续走弱。前期强势板块钢铁、有色等周期股大跌，技术形态走坏，部分资金选择套现离场，后市或面临进一步调整压力。

沪综指.SSEC收报3,208.54点，跌53.21点或1.63%；此前收盘低点为2017年7月18日的3,178.57点；此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%，本周该指数累计下跌1.64%，今日上海A股成交额为2,667亿元人民币，上日2,516亿元。

“今天跌得比较多，主要和香港市场联动得比较明显，香港主要看美国市场，但可能更主要还是市场自身调整的要求比较大。”新时代证券分析师孙卫党说。

他指出，市场早有调整要求，不过此前周期股走势坚挺，对大盘形成支撑。近两日周期股受期货价格影响开始走弱，叠加银行股也逐渐放弃护盘，市场开始步入调整阶段。不过以中小盘股为代表的创业板因先行调整，因此近期走势反而相对较强。

美国股市标普500指数周四录得近三个月来最大单日跌幅，因投资者对美国和朝鲜之间越演越烈的唇枪舌剑做出反应，逃离风险资产，科技股引领跌势。周四欧洲股市亦跌至3月底以来最低水平。

三位了解情况的消息人士表示，上海期货交易所近日对期货公司进行窗口指导，对连续五个交易日成交量超过持仓量两倍的螺纹钢合约，从第五个交易日开始进行风险管理，包括采取提高保证金等风控措施，今天是第五天。螺纹钢主力合约大跌。

上证大宗商品股票指数.SSECE收跌4.59%，上证银行股指数.SSEBKI亦收挫1.17%。方大特钢(600507.SS)、柳钢股份(601003.SS)、恒源煤电(600971.SS)、云铝股份(000807.SZ)等跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,647.35点，跌1.85%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,627.8点，跌1.95%，成交14,449手。沪股通和深股通分别净卖出7.32亿元和净卖出0.91亿元。（完）