沪综指收挫1.8%再创逾一个月新低 金融地产股领跌

路透上海2月7日 - 中国股市沪综指周三收挫1.8%，再创逾一个月收盘新低。分析师指出，隔夜美股大幅反弹，但短期走势仍不明朗，国内投资者疑虑重重；因此尽管大盘早市一度反弹，但后继乏力，而且权重较高的金融地产股领跌更令市场信心受损，今日大盘走势相当疲弱。

沪综指.SSEC收报3,309.26点，大跌61.39点或1.82%，日内震幅逾百点；此前收盘低点为去年12月29日的3,307.17点。沪指昨日则收跌3.4%创近两年最大单日跌幅。今日上海A股成交额为2,950亿元人民币，上日为3,184亿元。

“今天的蓝筹股不拉反跌，让投资者感觉很不适应，整个盘口没有逻辑，各自为战，大多人还是以观望为主。”银河证券分析师任承德说。

他认为，美股短期走向尚不明朗，而且春节长假将至，A股大盘近期很难有较好的表现，以弱势震荡为主。

上证金融地产行业指数今日收跌3.11%，工商银行(601398.SS)收盘重挫5.81%。

在周一创下六年多来单日最大跌幅后，美国股市周二反弹约2%，其中道琼工业指数.DJI大幅收高567.02点，或2.33%，至24,912.77点。 ‘

沪深300指数.CSI300收报4,050.50点，跌2.37%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,023点，跌2.86%，成交21,554手。沪股通和深股通分别净卖出1.59亿元和净买入19.61亿元。（完）