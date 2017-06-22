沪综指冲高回落放量收跌 民企股票跳水打击市场人气

路透北京6月22日 - 中国股市沪综指周四冲高回落放量收跌。分析师指出，今日金融权重股集体走强一度助推大盘较大幅上行，但部分民营企业股票受传闻影响出现跳水大跌，对市场人气打击较大，股指尾盘加速下行转升为跌。在当前市场存量资金博弈格局下，短期大盘可能将出现进二退一走势。

沪综指.SSEC收报3,147.45点，跌8.76点或0.28%，今日上海A股成交额为2,202亿元人民币，较上日1,669亿元增逾三成。

“指标股快速升完之后要休整，而小股票调下来之后呢可能会有一点机会。”新时代证券分析师孙卫党称。

他并表示，今日上证50指数盘中创新高，但创业板指数持续调整，板块间跷跷板效应明显。今天以金融股为代表的估值合理的大蓝筹股走势较好，这和中国A股纳入MSCI有一定的关系。

他认为，A股市场目前处于价值回归的过程，此前市场对大盘股的认同度不是很高，而中国A股纳入MSCI的消息强化了投资者对蓝筹股的认识，为蓝筹股创造了良好的外部舆论环境和资金环境。

在MSCI明晟公司(MSCI.N)周三宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，中国证监会副主席方星海当晚在接受中央电视台采访时表示，A股纳入MSCI指数后，中国资本市场还将逐步推出制度改革，包括继续完善沪港通和深港通每日交易额度管理等问题。

上证50指数.SSE50收涨0.77%。复星药业(600196.SS)收跌8.69%，市场人士称，有传言银行在查包括万达集团、复星集团、安邦集团、海航集团等企业的跨境业务。万达集团旗下A股公司--万达电影(002739.SZ)今日早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌。

沪深300指数.CSI300报3,590.34点，涨0.07%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,560.8点，涨0.42%，成交17,959手。沪股通和深股通分别净买入4.91亿元和净买入12.8亿元。（完）