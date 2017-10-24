沪综指连三日收升 指标股走势稳健券商股领涨

路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周二连三日收升。分析师指出，今日大盘全日窄幅震荡，个股跌多涨少，受三季报密集公布影响，部分业绩不及预期的个股走软拖累大盘。不过指标股的稳健走势令指数表现平稳，券商股领涨，料后市仍将维持较低的成交量水平，大盘指数以震荡为主。

沪综指收报3,388.25点，涨7.55点或0.22%；今日上海A股成交额为1,784亿元人民币，上日为1,641亿元。

“今天指标股表现得好一点，但个股跌得比较多。”新时代证券分析师孙卫党说，“可能还是受三季报密集公布的影响。现在市场普遍比较重视估值水平，大部分股票的估值还是偏高，这样的话今天个股跌得比较多一些。”

他认为，当前市场整体呈现震荡走势，市场普跌两三天后就会稳定，然后如果人气聚集明显，就会出现一波小幅反弹，否则继续调整积蓄能量。今日券商股走势抢眼，主要原因是前期券商股下跌较多，短期存在反弹动力。

上证银行股指数收升0.43%，财通证券(601108.SS)今日首日上市收升44.02%，达新股上市首日的最大涨幅。

沪深300指数收报3,959.40点，涨0.73%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,945.6点，涨0.69%，成交10,030手。沪股通和深股通分别净卖出22.07亿元和净卖出9.43亿元。（完）