沪综指冲高回落收升1% 节前交投意愿清淡限制反弹动能

路透北京2月13日 - 中国股市沪综指周二冲高回落收升1%。分析师指出，受美股连续反弹提振，今日大盘早盘放量高开高走，部分抄底资金入场参与反弹行情，盘中涨幅一度超2%；但在3,200点和五日均线（3,207点）附近压力较重，加之春节前交投意愿清淡，反弹动能不强，致股指涨幅缩减。

沪综指.SSEC收报3,184.96点，涨30.83点或0.98%，日高为3,219.22点；今日上海A股成交额为1,719亿元人民币，上日1,708亿元。

“国内主要是放假因素，就因为外盘不是太确定，所以放假前追高的意愿不是很强，所以冲高回落。”新时代证券分析师孙卫党称。

今年春节假期为2月15日至2月21日。

他并指出，沪综指3,100点附近总体估值水平偏低，即使春节期间海外市场仍继续下跌，A股的下杀空间也较为有限。

美国股市三大股指周一大幅反弹，所有板块全面上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资似乎重拾信心。

今日保险股领涨，其中中国太保(601601.SS)收升4.66%。而昨日上市的新股养元饮品(603156.SS)则跌停，相对近年来新股上市来一般连续多个涨停，养元饮品上市仅一天即下跌，确属罕见。

沪深300指数.CSI300收报3,935.63点，涨1.17%；沪深300指数期货主力3月合约收报3,904.6点，涨0.94%，成交12,481手。沪股通和深股通分别净买入0.38亿元和净卖出8.39亿元。（完）