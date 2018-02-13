中国近期股票质押式回购近停滞 多家券商提高质押利率--报载

路透上海2月13日 - 中国证券时报周二报导称，近日A股市场大跌后，券商股票质押式回购业务几乎停滞；同时为规避风险，多家券商已提高了股票质押融资利率，至少提高50个BP（基点），即0.5个百分点。

报导指出，一方面，券商忙于通知A股大跌之下触及平仓线的个股股东补仓；另一方面，近期多家券商都在控制股票质押规模，尤其是存量合约，到期之后不得展期，等待3月12日新规落地之后按新规则执行。

上海证券交易所和深圳证交所1月12日同时发布修订后的股票质押式回购交易管理办法，该办法自3月12日实施。新规过渡期间的股票质押式回购业务几近停滞，券商做股票质押业务的风险也被重新审视。

报导引述华南一位中小券商的高管表示，“股票质押业务赚的是利差，但承担的风险却比较大，乐视网(300104.SZ)、ST保千里(600074.SS)等就是例子。质押率大多是四五折，最高不超过六折，原本再不济的时候还可以平仓变卖股票。”

乐视网因债务缠身、业绩巨亏等近日出现连续11个跌停；ST保千里则因债务违约、股份冻结、被证监会调查等，近日出现连续29个跌停。

他补充道，现在最麻烦的有两点：一是监管已表态不会按协议马上平仓，需要跟客户沟通补充资金，但很多投资者将融资的钱又投进股市，两边都亏基本已没钱补仓；二是减持新规要求，通过竞价减持的在三个月内不超过总股本的1%，大宗交易不超过总股本的2%，这也给券商处理风险股票增加了难度。

此前，沪深交易所联合举办的股票质押式回购业务培训会上，要求券商在过渡期间参考新规展业，不得趁机实施“规模冲刺”。即在1月12日-3月12日期间，券商不得按照原有规则开展新业务，存量合约到期不得展期，只能当做新项目重新走流程，也就是说要适用新的监管规则。但对于已存续的合约可以按照原有规定执行和办理延期，不需要提前了结。

一上市券商信用业务部负责人表示，有些到期的股票资质非常好，但规模到了上限，别的券商也不敢放钱，只能等待新规3月12日实施之后再放款。

在股票质押新规出台之前，有的券商的股票质押利率低至6%，尤其是面对议价能力较强且市值规模大的上市公司项目时，利率往往会作出让步；但现在普遍实行8%利率。

报导引述一家上调了股票质押利率的券商指出，除对股票质押风险意识提高的因素外，券商自身融资成本上升也是主因。（完）