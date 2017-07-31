独家：MSCI警告中国企业 停牌过久将从新兴市场指数剔除

路透上海7月31日 - MSCI明晟警告称中国企业，股票如果停牌太久将面临被剔除出其指数的风险。此时距离MSCI明晟把中国A股纳入其指标新兴市场指数刚一个月。

MSCI明晟亚太地区研究主管谢征傧(Chin Ping Chia)称，中国在全球市场中比较特殊，停牌个股太多。他称MSCI明晟在密切关注明年将纳入其新兴市场指数的222只中国上市A股。

谢征傧称表示，如果发现某个公司停牌过久，超过50天，就会将其从指数中剔除，而且至少12个月内不会再重新纳入。

12个月的剔除规定将限用于中国个股。其他市场的股票因长时间停牌而被剔除后，交易恢复后即可开始重新纳入的审核程序。

目前中国有很多股票选择在一年高位停牌，此前一些小型股走势震荡，导致很多企业停牌以避免股价大跌。

由于北京方面加强整合国有企业，市值较大的公司停牌现象也增加。

根据基金咨询公司Z-Ben Advisors上周三提供的数据，7月份平均有265家上市公司停牌，即每13家上市公司就有一家停牌。Z-Ben表示，今年以来，停牌公司的数量每个月都在上升，现在已经较1月的平均202家上升了30%。

MSCI明晟去年决定不把中国A股加入指标股指，其中一个理由便是个股任意长期停牌问题。

但MSCI明晟今年6月表示，将在明年5月和8月将222只中国A股纳入其新兴市场指数，这可能引发数十亿美元计的被动型投资流入中国。

谢征傧说，中国的股票停牌问题非常独特，从数量和频率来说都是这样。他还表示，这个问题解决不好，会使明晟未来不愿再把中国股票纳入其指数。

投资者长期以来一直担心中国企业动辄停牌的倾向。在中国股市2015年股灾最严重时期，3,000多家上市企业中有超过一半停牌。

去年5月，上海和深圳证交所均收紧了上市公司的停牌规定，要求他们披露更多细节，并缩短停牌时间。不过这些措施的效果有限。

中国证监会发言人周五在新闻发布会上称，监管当局将会努力完善停复牌规定。

**与其他股市迥异**

中国券商安信证券估计，今年5月中国大陆股市有8%的股票因停牌而不能交易，香港不到1%，纳斯达克仅4%左右。

明晟中国(MSCI's Chia)称，全球多数股市停牌最多持续一天，而在中国则可持续数月。

举一个极端的例子，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(600145.SS)曾停牌20个月左右。该公司是一家亏损的陶瓷制品生产企业。

谢征傧说，问题是在自由开放的市场，投资者希望能进能出。如果市场下跌，他们仍希望可以脱身，但如果停牌，投资者就无法脱身，那就会成了问题。

中国A股市场那些老练的外国投资者，对此就深以为然。

Wells Fargo Asset Management资深组合经理Anthony Cragg称，大家可以忍受损失，但却无法忍受不能交易。Cragg管理着规模22亿美元的数只基金，其中一只基金致力于中国。

**钻漏洞**

去年宣布的这些规定要求，在上交所挂牌的企业筹划非公开发行股票事项的，停牌时间不能超过一个月。深交所规定，筹划企业重组事项的，停牌时间最多六个月。

但是，许多企业、尤其是规模较小企业则利用了这些相对宽松的监管规定所存在的漏洞。

本月，当深圳创业板指数(ChiNext)跌至两年半低位，在深交所挂牌的许多企业迅速停牌，包括欢瑞世纪(000892.SZ)、欣龙控股(000955.SZ)和银河生物(000806.SZ)，停牌原因五花八门，从追加保证金到重组、抑或是等待公布股价敏感信息不一而足。

知名维权投资者徐财源称，许多中国企业“装死”以避免股价下跌，这样面临追加保证金的大股东可以通过“困住小投资者”来保持控制。(完)