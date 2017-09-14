焦点：环保风暴对中国经济影响显现 结构转型之痛面临考验

作者 沈燕

路透北京9月14日 - 周四的北京，因中度污染天空呈现灰蒙的颜色；同日中国公布的8月份投资，消费工业增加值增幅均低于预期，尤其是投资和工业增加值大幅回落，在分析师的点评中也一致提到中国正在进行的环保风暴对经济的影响开始显现。

这或许正是中国当下要在稳经济和重拳整治环保之间的一场艰难博弈，也考验着中国能否承受经济结构转型之痛。

无论是上周六公布的超预期的8月PPI，抑或今日发布的投资，工业增加值等数据，在环保限产的大背景下，钢铁，煤炭等原材料领域的“煤飞色舞”虽然制造了相关期货市场价格不断上涨的神话，但因缺乏上游实际需求的支撑，这种依靠题材爆炒的资本和期货市场神话显然也难持久。

“环保限产带来‘价格虚假繁荣’，警惕经济‘滞胀‘可能性。”九州证券全球首席经济学家邓海清在点评周四的经济数据时称。

他认为，8月公布数据显示经济再次大幅不及预期的原因，可能主要在于环保、供给侧改革推动下的限产，导致大宗商品价格飞涨，仅8月大宗商品价格指数涨幅已经超过6.5%，商品的价格飞涨下，不免让人误以为存在着需求的支撑，从而市场对于经济预期良好。

在他看来，大宗商品价格飞涨可能并没有需求的支撑，2016年经济企稳走好的逻辑是出口+投资，但随着房地产调控以及全球经济复苏的阶段性震荡，经济动能高峰已过，经济增速面临高点，环保限产带来的可能仅是“虚假繁荣”。

同时，随着环保去产能的继续推进、大宗商品价格处于较高水平，以及未来“房地产投资、出口回升”动能出现高位见顶、总需求进一步回升可能性很小的情况下，如果上游价格转移到中下游，再叠加经济增速下降，需要警惕经济“滞胀”的可能性，去产能可能过犹不及。

中国国家信息中心宏观经济部主任牛犁也认为，结合此前公布的8月PPI涨幅超过预期，上游原材料等领域价格大涨，显然与中国正在进行的环保大督查有关，要治理大气污染关停很多环保不达标的生产企业，导致钢铁，煤炭等原材料领域价格上涨。这也是中国经济转型过程中必须承受的代价。

中国国家统计局周四公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增10.1%，路透调查预估中值为6.6%和10.5%。1-8月固定资产投资同比增长7.8%，更是跌至1999年以来低点。

上周六公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，高于路透调查预估中值1.6%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.3%，亦高于路透调查预估中值5.6%。其中CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。

**必须承受的环保之痛**

对于正经历着快速工业化的中国而言，伴随着经济下行压力不减的环保之痛显然也是必须正视的现实。在环保风暴成为推动成本上涨及工业下行的隐忧下，中国如何在稳增长和环保整治力度不减之间寻找平衡，显然也在考验中国宏观调控的智慧。

在北京四环边的一个防盗门批发市场，已经代理某知名品牌防盗门在北京经销商十几年的朱先生表示，已经接到厂家通知，这个月15日防盗门要涨价，幅度从几十到几百元人民币不等。

“现在环保压力太大，生产厂家要进环保设备，以前是废水直接排地下，但现在不行了，必须要进行环保处理，这都增加成本，不涨价不行啊。”朱先生称。

对于如果涨价是否会影响产品销量的疑问，他坦称，可能会有一些影响，但涨价并不是个别厂家的行为，而是行业的普遍选择，迫于压力不涨价难以支撑。消费者应该也能理解。

放眼望去，目前正在涨价的商品显然不仅仅是防盗门，还包括快速上涨的纸价及其它诸多商品。在北京因为清理市容市貌，整治开墙打洞，一批小商小贩被清理，连带饭馆的饭菜都在涨价。

据国内媒体报导，8月3日-8月9日全国超70家纸板厂或宣布涨价，或限量接单，涨幅3%-10%不等。此轮波及的地区覆盖浙江、山东、福建、广东、上海、云南、江苏、湖南、湖北、江西、广西等地。

相较实体经济承受的压力，中国日益恶化的环境状况和持续不断的雾霾天气亦让政府承受巨大的压力。今年两会期间的政府工作报告中就提出坚决打好蓝天保卫战，今年二氧化硫，氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区PM2.5浓度明显下降。

为了打好蓝天保卫战中国亦不遗余力，今年是环保部第三年开展《环境保护法》实施年活动，上半年全国环境执法力度进一步加大，实施按日连续计罚、查封扣押等四类案件共17,169件，达到去年同期的2.6倍以上。

根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，京津冀大气污染传输通道包括北京市、天津市两市及河北、山西、山东、河南四省的26市。

为期一年、28个督查组、5,600人、28个城市、25次轮换，“有史以来，国家层面直接组织的最大规模”大气污染防治强化督查行动，席卷京津冀及周边污染传输通道“2+26”城市。

据环保部环境监察局局长田为勇介绍，环保部执行非常严格的销账制度，以“散乱污”企业整治为例，对要关停的企业必须实现“两断三清”，即断水、断电、清原料、清设备、清场地。（完）