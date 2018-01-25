高额进口税打击中国自巴西和泰国的糖进口 小产糖国趁机补位

路透北京1月25日 - 中国海关周四公布的数据显示，南美洲和东南亚的小产糖国正在进军中国的市场，利用高额进口税使巴西和泰国对中国糖出口锐减的机会，趁机夺取中国的市场份额。中国是全球最大的糖进口国之一。

中国海关总署数据显示，12月巴西未向中国出口糖，全年也只向中国出口了790,374吨，较2016年大幅减少60.3%。

2017年巴西在中国进口糖的份额中只占三分之一多一点，上年曾高达三分之二。

本周稍早的数据显示，新关税导致2017年中国整体糖进口下滑25%，至229万吨，为2010年以来最低。

“中国买家的原糖进口减少。最大的原因就是税涨了，”INTL FC Stone驻巴西坎皮纳斯的糖和乙醇风险经理Bruno Zaneti称。

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2017年5月，中国宣布对关税配额外进口食糖征收保障措施关税，为期三年，以保护国内产业。

这抑制了自巴西等大型供应国的进口量，但为免征新关税的小型产糖国打开了中国市场。这些产糖国的销量上升，表明中国政府为保护本国糖业所采取的措施，或许并不如其种植商原本期望的那么成功。

贸易商称，新关税还助长了中国与越南边境的走私活动。

至少有七个南美和东南亚国家是第一次向中国出口糖，或是长久以来重返中国市场。其中有南非、菲律宾、巴基斯坦、尼加拉瓜、越南、萨尔瓦多以及哥斯达黎加。

这些国家全都在免征新关税的190个较小国家和地区名单之列。(完)