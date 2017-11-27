更正-企业并购：瑞士监管机构称，中国海航收购佳美集团时提供不实信息(11月25日)

(更正：因英文原文有误，第九段改为“海航还须支付5万瑞郎费用”，非“该委员会还对海航罚款5万瑞郎”)

路透维也纳11月25日 - 瑞士并购委员会(Swiss Takeover Board)表示，中国海航集团在收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)的过程中提供了部分不实或不完整信息。

瑞士并购委员会在周五晚间发表的声明中称，中国海航集团在收购要约说明书中未能披露公司高管持有控股权，并提供了两大股东巴拉特•拜斯(Bharat Bhise)和贯君错误的持股信息。

海航在声明中称，已经提供了所有必要的信息，收购佳美集团的交易不会受到影响。

在两年的时间内，中国海航集团已经耗资500亿美元用于海外并购交易。银行人士对海航的杠杆水平和所有权架构表达了关切。

瑞士并购委员会表示，拜斯和贯君作为受托人，代海航集团董事局主席陈峰、董事局董事长王健、首席执行官谭向东以及其他三人持股，本应在收购要约说明书中列入受益人范围。

“在2016年5月20日的收购要约说明书中本应该披露，陈峰、王健、谭向东、李先华、Li Qing和陈文理共同控股海航集团，因而也间接控股海航航空(香港)航食控股有限公司，”瑞士并购委员会称。

海航发表声明称，正在“全力配合瑞士并购委员会的调查并提供必要信息，我们尊重它在该问题上的决定。”

“这一决定...对于收购佳美集团一事的有效性等问题并无任何影响，收购已顺利完成。这项判定涉及的是2016年5月在瑞士的一项非常特定的事件，自然在其他司法管辖范围内没有受到调查，”海航称。

瑞士并购委员会已要求安永(Ernst & Young AG)调查这个控股团体是否在该笔交易中遵守了最低价格规定和最佳价格规则。海航还须支付5万瑞郎(5.1万美元)费用。

瑞士并购委员会亦称，拜斯和贯君对海航集团的持股分别为17.15%和12.01%，并非2016年5月20日提交的说明书中所说的17.40%和12.35%。

海航7月进行了所有权结构重组，将拜斯和贯君持有的近30%股权转移到一家在纽约新成立的慈善机构。(完) (编译 张荻/郑茵/许娜；审校 汪红英/王丽鑫)