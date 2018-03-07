焦点：中国财税改革再出发 但提高个税起征点年内能否兑现存疑问

作者 沈燕

2017年7月17日，中国上海，浦东金融区街景。REUTERS/Aly Song

路透北京3月7日 - 在中国诸多改革中一直被质疑步伐太慢的财税改革今年又成两会热点，相较中央地方财事权划分、地方主体税体系的确立等涉及国家治理的财政改革，提高个税起征点无疑是民众最关心的问题。

尽管从现任财长肖捷对此问题的回答推测年内出台民众受益是大概率事件，但从专家及副财长随后提及的诸多现实问题看，涉及方案测算和提出、个税法的修订以及现行税收征管模式的配合等等，提高个税起征点年内能否兑现仍存很大疑问。

“我想告诉各位记者朋友，大家都将是今年个人所得税改革的受益者，至于如何受益，下面请史耀斌副部长回答。”中国现任财政部长肖捷周三在北京召开的十三届全国人大一次会议新闻中心面对媒体提问时，做出了肯定答复。

由于今年是政府换届年，机构改革方案及人事变动都是今年两会关注的重点，现任的财政部长肖捷在去年11月已被任命为国务院副秘书长。这也意味着新财长人选将在今年两会揭晓。

或许是即将告别财长身份，在周三面对媒体的发布会上，一向低调谨慎的肖捷表现出少有的轻松姿态，在发布会前更是两度起身挥手以配合现场摄影记者的要求，而在发布会结束后，更是拿起财政部的报告，向参会的媒体介绍财政部的二维码。

根据今年政府工作报告，在税收改革方面，今年财政部将配合推进房地产税立法；推进综合与分类相结合的个人所得税改革，提高个人所得税起征点，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除；继续完善增值税制度，结合改革进程推进增值税立法工作。

尽管肖捷回答”大家都将是今年个人所得税改革的受益者”，但负责具体回答该问题的财政部副部长史耀斌则解释称，这一次的个人所得税改革至少有两大内涵，一个是提高起征点，会根据居民的基本生活消费水平的变化来确定，并且提出一个提高起征点的建议，一个政策性的建议。

第二个内涵是个人所得税改革增加了专项扣除，而且政府工作报告里提出首先选择的重点就是子女教育、大病医疗，老百姓最急需最关切的。当然，还会根据实际的情况来最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。

他指出，这次个人所得税改革还要改革完善征税模式，从现行的分类征收的个人所得税模式，转化为建立起综合与分类相结合的个人所得税税制。会将一些劳动性的所得，比如工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等等这些劳动性的所得，作为综合所得合并起来，然后再确定一个基本减除费用，大家称之为起征点，再进行征税。

“这样做就是能够更好的体现税收公平，体现调节收入分配的作用。因为改成综合与分类征收的税收模式以后，这些综合性征税的项目会按年汇总来进行综合征税。”史耀斌称。

**个税起征点提高年内能否兑现？**

中国自2006年1月将个税起征点从800元人民币调整为1,600元，2008年上调到2,000元，2011年9月1日起上调为3,500元。其后调高个税起征点的呼声不断。

今年两会期间全国工商联向全国政协提出的《关于进一步推进税制改革的提案》，建议个税起征点从目前的3,500元提升至7,000元，并提高个人自行纳税申报起征点，由目前12万元再提升至24万元。降低个人所得税最高边际税率，建议从3%~45%降至3%~30%以下。

史耀斌在发布会上表示，接下来财政部会认真贯彻落实中央的决策部署，加快启动税收改革方案，同时启动个人所得税的修法。草案确定下来以后，会提请全国人大常委会按照程序进行审议，审议以后组织实施。

身为政协委员的刘尚希稍早在两会间隙对媒体称，关于个税提高免征额，要先测算一个数，提交人大，而中国地区间经济水平差异很大，如何测算一个合理的各方面都能认同的数就不容易。同时涉及到个人所得税修法，也是一个非常复杂的过程，不是很快就能出来的，最终要取决于方案和立法程序。

“免征额扣除时要考虑生活成本，地区差异，是一件非常严肃和谨慎的事情，现在也只是提出来，”他称，“凡是涉及到老百姓钱袋子的事情都不是小事。”

此外，个税由分类向综合的改革也需要信息共享和税收征管制度和体系的配合，从中国目前的实际情况看，需要打破部门间的信息孤岛，提升税收征管模式和征管水平。

“提高个税免征额只是个税改革的一部分而不是全部，但现在包括媒体和大众更多将注意力盯在免征额上，好的政策初衷更需要能落到实地的执行力...我们不能把发达国家的教训当成我们的未来去追求。”刘尚希表达了对个税改革能否真正落地的潜在担忧。

不过，另一位不愿具名的税收专家就认为，所谓的条件具备不具备很多时候是政府部门为不愿改革找借口，”当年营改增全面推开的时候也是一堆不具备的理由，最后不还是全面推行了吗？条件是创造的。”

他认为，个税改革今年能否落实需要看人大的立法计划。”归根到底取决于决策层的推动力。”

**财政改革续推进，地方税体系构建中**

虽然今年中国调低赤字率至2.6%，强调积极财政政策取向不变，但面对支出庞大且只增不减，而收入增速压力不小的财政紧平衡的现状，下一步中央地方财事权改革以及地方主体税种体系的建立都是财政改革的重要内容。

肖捷提到，党的十九大已经明确提出”建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”的要求。关于中央与地方财政事权和支出责任的划分改革，涉及的领域非常多，是一项庞大的系统性工程。推进这项改革，需要总体规划、统筹推进。去年已经率先出台了外交领域的改革方案。

今年又出台了基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案。这个方案，应当说为分领域推进财政事权和支出责任划分改革提供了引领，因为这是一个基础性的改革方案。

“今年将重点推进教育、医疗卫生、交通运输、环境保护等领域的财政事权和支出责任划分改革。通过推进这项改革，有力地促进各级政府更好履职尽责，更有效地提供基本公共服务供给效率和水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。”肖捷称。

至于地方税体系的构建，史耀斌介绍，在十八届三中全会决定里提出要适时推进房地产税改革，十九大报告也提出要加快建立地方税体系，这些都为房地产税改革作出了部署。

“按照中央的决策部署，目前全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。房地产税总体思路就是立法先行、充分授权、分步推进。按照这样一个总体思路。目前，我们正在设计、完善，同时再进行论证和听取意见。”史耀斌称。（完）