独家：中国当局进一步收紧对国内企业海外收购的管制

路透香港8月4日 - 据三位知情人士透露，中国当局计划进一步收紧对中国企业海外收购及相关融资安排的管制，并已开始严密审查这些交易的商业因素。

消息人士称，中国国家发改委(NDRC)和商务部正在仔细检视这类交易协议。前述消息人士就海外收购计划与相关企业和不同监管部门在打交道。

他们还表示，上述两个部门目前要求考虑收购海外资产的企业证明相关条款合理，包括目标估值、交易溢价和融资安排。

他们指出，尤其是那些中国政府认为不具有“战略地位”的公司，更是如此。

其中两位人士称，监管部门一直以非正式指导意见的形式公布这些收紧举措，尚未成为正式的规定。

收紧对海外收购的监管，恰逢中国政府打击一些大型国内综合企业举债收购海外资产之际。收购目标包括从酒店到电影公司的各类资产。

如果上述监管举措长期推行，可能迫使部分企业推迟进行海外收购，还可能拉低中国对外收购交易金额。

根据汤森路透数据，在当局出手遏制资本外流后，中国今年上半年的对外并购交易额骤降近一半至642亿美元；而中国企业在2016年全年用于收购海外资产的资金规模达到2,210亿美元。

两名消息人士称，除了收紧对协议条款的审查，中国国家外汇管理局与中国银行业监督管理委员会还打算加强对中资银行海外分支贷款情况的监控。

消息人士表示，外管局和银监会还计划要求拟在海外借款的企业提供一些国内资产作为抵押，以此增加贷款难度。

从外资银行或中资银行的海外分支借款，同时向国内银行抵押在国内的房产和其他资产，已经成为一些企业为海外并购筹款的通行作法。

但部分行业人士质疑被抵押资产的质量情况，以及银行是否能够在借款方违约时将这些抵押资产变现。

国家外汇管理局在书面答复路透的提问时表示，将与其他金融监督机构一同加强中国的金融市场管理，在促进贸易与投资的同时防范海外投资风险。

国家外汇管理局表示，将指导金融机构加强内保外贷业务的合规管理和风险管理。“我们将严厉打击虚假担保和恶意担保等违规行为，促进对外投资健康有序发展。”

外管局还表示，将鼓励有能力和有条件的企业开展真实合法的境外并购交易，并鼓励国内银行在提供融资服务时谨慎行事。

三名了解加强审查并购交易决定的消息人士拒绝透露身份，因未获授权公开讨论监管事宜。银行监管机构、商务部和发改委官员没有立即回复要求置评的传真。

**重要焦点**

中国去年下半年开始收紧资本外流管制。今年6月，监管机构要求几家银行评估一些在并购交易中非常活跃的大型企业的贷款情况，这些企业包括海南航空、大连万达以及安邦保险。

在今年稍晚召开重要的共产党会议之前，中国政府逐渐加大去杠杆行动力度，以控制整体金融体系的债务风险和维持经济稳定。

两位知情人士表示，虽然中资企业向国家发改委提交海外并购交易协议的做法早已成为惯例，但发改委以往不会太关注定价和融资细节。

其中一位人士在提到国家发改委审查收购提案时说，“审查比以前要深入得多--买家是什么身分、收购对象是什么都是重点。”

不过消息人士表示，这些新监管举措大多将不适用于与“一带一路”有关的海外并购案。

根据汤森路透和中国机构上月公布的研究报告，去年中国企业在一带一路区域进行的并购案规模总计达约100亿美元。外管局也表示支持国内企业参与一带一路倡议。

“监管方希望确保那些既非国家战略也非公司战略的交易不会轻易取得资金，”北京一位提供中资企业并购交易咨询的人士说。

“他们想堵上部分企业所利用的监管套利的口子。”(完)