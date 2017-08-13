今日头条将融资至少20亿美元 估值超200亿美元--消息人士

路透香港8月11日 - 知情人士告诉路透，中国新闻资讯提供商今日头条在最新一轮融资中，将融资至少20亿美元，估值超过200亿美元。此前红杉资本和建银国际曾向今日头条提供融资。

其中两位消息人士表示，今日头条在去年底曾融资10亿美元，估值为110亿美元。

一位消息人士说，今日头条最新一轮融资中，美国私募股权公司泛大西洋投资集团是潜在投资者之一，并可能领投。

今日头条和泛大西洋投资集团未予置评。

今日头条成立于2012年3月，是中国增长最快的科技初创企业之一。该公司的定制新闻模式愈发受中国移动设备用户欢迎，其估值在三年内增长约40倍，2014年6月时估值仅为5亿美元。

据接近公司的消息人士透露，今日头条截至第一季的每日活跃用户约有1亿，今年的全年营收目标为25亿美元。今日头条的两大竞争对手是腾讯的天天快报和百度新闻。

今日头条的业务模式也给其带来了法律方面的麻烦。竞争对手在法庭上称，该公司向用户提供第三方内容，可能导致与内容生产商的不公平竞争。

在纳斯达克(Nasdaq)上市的微博(WB.O)本周批评一家第三方新闻平台未经授权使用其内容。外界普遍认为微博针对的是今日头条。

两名消息人士透露，微博不再是今日头条的投资人。

今日头条未予置评。微博未回应路透的置评请求。(完)