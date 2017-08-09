中国商务部称中国出口面临诸多困难和挑战 保持进出口回稳向好任务艰巨

路透北京8月9日 - 中国商务部周三称，全球经济复苏的基础还不稳固，“逆全球化”思潮抬头，贸易保护主义升温，国内综合要素成本不断上涨，订单和产业转移仍然较快，中国出口仍然面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好势头的任务仍然艰巨。

刊登在商务部网站的新闻稿指出，从全年来看，中国外贸发展面临的不确定、不稳定因素仍然较多。下一步要促进加工贸易创新发展，继续加大力度培育外贸新业态，进一步提高贸易便利化水平，巩固和提升外贸传统优势，积极培育外贸竞争新优势，努力促进外贸继续回稳向好。

新闻稿援引商务部外贸司负责人指出，1-7月进出口实现较快增长，主要得益于以下几方面因素，包括国际市场回暖，政策效应进一步显现以及企业结构调整和动力转换加快，且大宗商品进口量价齐升拉动中国进口较快增长。

上述负责人并称，一大批企业从供给侧发力，汽车、船舶、轨道交通等高附加值产品出口保持较快增长。外贸新业态发展的营商环境不断改善，跨境电商、市场采购等出口增速明显快于整体增速，新动力培育成效初显。

此外，中国原油、铁矿砂、天然气、钢材、铜精矿等10类大宗商品（占中国同期进口总额的23.5%）进口价格上涨11.2%—84.1%，进口数量增长3.4%-25.1%，因价格增长因素拉动进口增长7.3个百分点，数量和价格增长合计拉动进口增长9.8个百分点。

尽管中国上半年外贸超预期增长，但周二公布的7月进出口增幅却呈双双回落态势，亦远低于市场预期。受基数及价格等多方面因素影响下，预计中国下半年的进出口形势难及上半年。

中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%， 均低于路透调查预估中值10.9%和16.6%。（完）

更多细节，请点选中国商务部网站(here)