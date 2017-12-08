即时观点：中国11月进出口增速均超预期 显示外需改善仍有动力（更新版）

路透北京12月8日 - 中国海关总署周五公布数据显示，以美元计价11月出口同比增长12.3%，创八个月新高，进口增长17.7%，均高于路透调查5.0%和11.3%的预估中值。

2017年2月23日，中国天津，天津港堆放的集装箱、及排列的进口汽车。REUTERS/Jason Lee

11月贸易顺差为402.1亿美元，亦高于350亿美元的路透预估中值。

海关网站公布的新闻稿并显示，11月，中国外贸出口先导指数为41.8，较上月回升0.2。

以人民币计价，中国11月出口1.43万亿元，同比增长10.3%；进口为1.17万亿元，增长15.6%；贸易顺差为2,636亿元，收窄8.4%。

主要数据：

* 11月美元计价出口同比增长12.3%(路透调查预估中值为增长5.0%)

* 11月美元计价进口同比增长17.7%(路透调查预估中值为增长11.3%)

* 11月贸易顺差402.1亿美元(路透调查预估中值为顺差350亿美元)

* 11月以人民币计价出口同比增长10.3%，进口同比增长15.6%

* 11月外贸出口先导指数为41.8，比上月回升0.2

进出口图表：tmsnrt.rs/2jsyOKG

以下为分析师评论：

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

外需回暖带动出口增长加快。11月出口增速比上个月上升5.4个百分点至12.3%，创近八个月的高点，是年内次高。全球经济回暖，发达经济体和新兴经济体经济增速都有加快，外需带动出口增长加快。年末临近西方传统节日，拉动制造业产品出口。

贸易结构改善，一般贸易占比提升，高技术和机电产品出口增长快。前11个月一般贸易进出口增长18.1%，占进出口总值的56.4%，比去年同期提升1.2个百分点。虽然劳动密集型产品出口仍是出口主力，但是11月高技术产品和机电产品出口增长15.5%，增速都有加快。

进口延续两位数快速增长。11月进口增长17.7%，增速比上个月加快0.5个百分点，年初以来一直保持了两位数增速。进口增长较快有多方面原因，一是铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口价格同比涨幅较大，抬升进口增速；二是主要初级产品进口量保持增长，进口需求较好；三是今年出口回升带动了进口增长，出口产品生产所需的初级产品进口增长较快。

进出口有望保持增长态势。当前全球经济复苏态势较为明确，三季度美国和欧元区经济增速加快，全球主要机构上调了今明两年全球经济增速。出口景气指数一改前几个月的颓势，11月外贸出口先导指数、出口经理人指数、新增出口订单指数、出口经理人信心指数都有回升，表明对出口的预期改善。预计明年出口有望保持较好的增长势头；受价格同比涨幅收窄的影响，进口增速可能有所回调。

外需回暖带动出口增长的预期较好，但存在不确定性。美国减税将促进经济增长，可能对中国出口有所拉动。但美国大幅度减税政策可能引导资本回流美国，对中国资本外流和人民币汇率贬值形成压力。欧盟和美国不承认中国市场经济地位，美国针对我国发起301调查，全球性贸易保护主义抬头，贸易摩擦可能加大，给未来出口带来不确定性。

--九州证券经济学家 邓海清：

11月进出口数据大幅超市场预期，主要在于美国圣诞节日临近，海外消费增加带动国内出口超预期，以及由于原油、天然气等大宗商品价格上涨，同样推高了国内进口的金额，总体上，在欧美发达国家经济复苏势头仍然较强的情况下，再叠加中国外贸中加工型比重较高，对中国的进出口形成一定的支撑。

我们认为，由于11月PMI数据、进出口数据均一定程度超预期，11月工业增加值大概率会超出市场预期，中国经济没有“二次探底”，且由于单月数据具有一定的扰动，并不能预测长期趋势，中国经济大概率不会“强复苏”。

11月出口同比10.3%（人民币计价，下同），超出市场预期，可能主要在于欧美经济复苏的情况下，欧美经济景气度和消费较高，再加上临近圣诞节、春节，总体上，欧美日经济复苏下消费顺周期推升了11月的出口数据。11月美国PMI 58.2、日本制造业PMI 53.6、欧元区制造业PMI 60.1，欧美日经济复苏依然处于较为强劲的状态，对中国出口形成一定支撑。

11月进口同比15.6%，略微超出市场前值，可能与10月重要会议下生产滞后，以及原油、天然气大宗商品价格上涨下，共同推高了国内进口的金额。前11个月，原油3.86亿吨，增加12%，进口均价为每吨2589.3元，上涨30.1%；天然气6070万吨，增加26.5%，进口均价为每吨2266.8元，上涨14.2%。

关于债券市场，我们认为，2018年债券市场具有更为确定的投资价值。由于监管层“大资管新规”和“流动性新规”可能会带来金融体系“负债-资产再平衡”，对债券市场会形成一定的影响，但仅是短期冲击、而不会是趋势性利空，冲击过后的债市更为确定的投资价值。

--联讯证券 李奇霖、张德礼：

以美元计价的进口增速、出口增速和贸易余额都超预期，高基数并未对贸易形成拖累。

进口增速略有提高，除大宗价格因素外，供给侧改革、环保限产等导致上游高价，刺激了相关产品，如铁矿石及精矿砂、钢材等的进口。

出口增速大超预期，与PMI新出口订单指数反映的趋势一致。主要贸易伙伴中，欧盟、日本制造业继续上升，尤其是欧盟制造业PMI创2004年以来新高，美国制造业PMI虽有回落但仍处于高位，外围环境改善对出口形成支撑。

明年国内终端需求大概率回落，尤其是基建受制于资金来源，投资增速放缓压力更大。供给侧改革导致的上游涨价、5月以来人民币实际有效汇率指数保持强势，也会制约明年的出口。预计进口、出口增速将缓慢下降，11月进出口数据超预期难改回落趋势。

--海通证券宏观团队 姜超等：

外需持续改善，出口大幅反弹。11月以美元计价出口同比12.3%，增速较上月大幅反弹，是年内次高增速，三季度以来，美、欧、日经济增长亮眼，复苏势头仍强，外需持续改善带动出口提升。

出口类型分化。今年出口整体改善，而不同类型商品表现有所差异，从1-11月的累计增速看，高新技术产品（9.8%）和机电产品（9.1%）等附加值较高的类别受益外需改善较多，而纺织（4.0%）、服装（-0.1%）等上游和劳动力成本抬升，改善幅度有限。

进口稳中有升。11月进口同比略升至17.7%。数量上，11月对铁矿石（2.8%）进口同比转正，对原油（14.5%）和铜（23.7%）进口增速明显提高。11月全国制造业PMI小幅回升，需求、生产稳定，限产下部分需求亦转向进口。金额上，11月进口铁矿石（14.3%）增幅略降，而进口原油（36.7%）和铜（61.9%）同比大增。

顺差继续改善，汇率短期稳定。11月进口稳中有升、出口大幅反弹，贸易顺差402.1亿美元。11月末外储余额在估值效应带动下回升100.6亿美元，12月美元加息在即，但市场已充分预期，人民币汇率短期稳定。

--招商证券宏观团队：

11月出口同比增速为12.3%，大幅好于预期，此前预计为8.0%，人民币值同比增速为10.3%，与PMI新出口订单反弹一致。近三个月出口水平分别为8.0、6.9、12.3%，综合3个月数据来看，在贸易价格贡献下降的情况下，出口增速相对坚挺，与海外基本面的强劲基本相符，也为四季度国内工业生产带来强劲支撑。外需方面，欧美经济增长较为超预期，11月海外国家PMI等景气指数较上月均有上升，继欧美之后，日本也开始出现更明显的改善迹象，意味着外需改善仍有动力，并且近几月数据也体现出亚洲地区需求强劲。

11月进口同比17.7%，人民币值同比增速为15.6%，与11月PMI进口分项回升一致，继续高于市场预期。今年下半年进口增速的超预期坚挺，一是与国内需求的坚挺有关，二是国内限产、停产导致了部分需求通过进口外溢，三是出口强劲加大了中间品进口需求；三季度全球大宗商品价格有所下跌，近期呈现震荡格局，再考虑到去年同期基数抬升较快，价格因素对进口规模的贡献下降。

原材料进口方面，铁矿石砂及其精矿进口量为9454万吨，较上月显著回升，原油、铜材、钢材进口量分别升至3707万吨、47万吨、114万吨，从季节性规律来看仍然较强。

11月贸易顺差为402.1亿美元，较上月小幅回升，主因是出口增长超预期。12月1日起，财政部发布通知，以暂定税率方式降低部分消费品进口关税，范围涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187项商品，平均税率由17.3%降至7.7%。这一政策有助于居民福利的提升，也将提振进口规模，不过这部分商品在进口总量中占比较小，预计不会带来进口激增：以10月为例，纺织和鞋帽伞等的进口量合计为28亿美元，化妆品、洗涤剂类商品进口为11亿美元，合计在总进口中占比为2.5%。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

11月的进出口数据大大好于预期，说明世界经济的回暖比年初预计的好很多，三季度欧美许多国家都修订了经济预测值，也表明世界经济的复苏力量很强，这也是提振中国出口的重要力量。

进口的大幅增长一方面与中国鼓励扩大进口的政策有关，另一方面与内需趋暖，国内经济向好有关，同时国际油价一直在上涨，大宗商品价格的上升也拉动了进出口总值。估计在今年拉动中国经济的三驾马车中外贸也会有不错的贡献。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：

出口增速回升与此前公布的官方制造业PMI新出口订单分项指数环比上升表现一致（环比上涨0.7）。11月出口增速回升，主要系发达经济体经济走势持续强劲，欧元区11月制造业PMI创2000年4月新高，核心成员国经济数据持续引领全球，日本11月制造业PMI创2014年4月以来最高，美国11月ISM制造业PMI虽出现了回落，但仍处于较高水平。

进口稳定增长除了与11月份官方制造业PMI中进口指数环比上升表现一致外，一方面是因为国内需求有所回升，主要或受国内双十一购物狂欢节规模的不断扩大（今年京东也发力加入了双十一促销）的拉动；另一方面原油、天然气等大宗商品进口量价齐升也支撑了进口。

12月份，出口或将继续受益于全球经济的景气复苏，进口增速或因12月以来大宗商品价格回落的影响而有所减缓。整体来看，正如我们此前对官方PMI点评时所评述的，四季度经济虽面临下行压力，但世界经济向好的势头（利好贸易）或将对其形成一定对冲。

--中原银行首席经济学家 王军：

数据全面超预期。反映了国内需求和国外需求均较旺盛，全球经济仍在复苏轨道上。但对明年经济不太乐观，无论是国内还是国际，市场和增长远没有今年好。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

11月的进出口数据相当不错，远超市场预期。一方面，以美国为首的发达国家经济明显回暖，以及发展中国家经济也趋于向好，世界经济的回暖对中国外贸的提振显而易见，这从海关公布的进出口市场地可以反映出来，对欧美日东盟等市场进出口均较快增长。

而超预期增长的进口也表明中国内需的回暖刺激了进口的增加，同时今年上半年美元的贬值也让部分大宗商品的价格明显回升，对进出口都有拉升作用。今年外贸的回暖对整体经济也是上拉作用，全年对GDP的贡献会保持正值。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据超预期。我们考虑了较高的基数因素，但低估了外贸本身的韧性，从国内外PMI指数看，相关指标环比上升，外贸数据也印证了先导信号。今年世界经济同步复苏，第一次出现了贸易比经济增长速度高，中国也从中收益，结束了负增长。我们预计明年出口增速在5%，进口增速为7.5%，维持恢复状态，由于今年基数较高，增幅收窄。我们认为明年投资承压，主要靠出口和消费，全年经济增速在6.7%。

**相关背景**

--中国财政部称，自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。

--中国国务院总理李克强表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。同时，中方将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

--中国国家发展改革委发表《中国对外投资报告》称，支持企业对外投资活动，加强政策引导和体系支持，未来中国对外投资将以“一带一路”建设为重点，促进国际产能合作，推动形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。

--针对美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”一事，中国商务部有关负责人回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

--中国商务部发言人高峰表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。

--中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。（完）