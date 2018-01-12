中国2017年外贸由负转正恢复两位数增长 高基数下今年增速料放缓（更新版）

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路透北京1月12日 - 中国去年12月进口同比增速大幅回落，但全年仍实现15.9%的增长，出口增速亦接近8%，全年外贸实现两位数恢复性增长，扭转此前连续两年的下降局面，对经济的正贡献明显。分析人士预计今年外贸将延续向好之势，但因国际经贸领域不确定性和高基数因素等，增速将明显放缓。

分析师预计，今年世界经济继续复苏应该是大概率事件，这将维系2018年的中国外贸保持良好发展前景，但由于全球贸易保护主义仍在升温、制造业竞争激烈程度上升等国际经贸不确定性增加，以及国内终端需求或放缓等因素，外贸增长将出现放缓。

“应该说2017年中国的外贸远远好于年初的预期，外贸形势的好转对中国的就业、税收等均有很大贡献，也成为2017年拉动中国经济的重要力量，也扭转了连续两年外贸负增长的态势。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，从目前的世界经济看，预计明年会延续回暖态势，但贸易保护主义的抬头，人民币升值压力以及其它不确定因素，料使中国明年外贸的增速可能会放缓；考虑到各种因素以及模型的测算，2018年全年出口增幅预计会在6%左右，进口8.5%左右。

中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比增长4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，高于路透预估中值的370亿美元。

中国2017年全年以美元计价，进出口总值同比增长11.4%，出口同比增长7.9%，进口同比增长15.9%，贸易顺差4,225.06亿美元。中国2016年和2015年进出口总值同比分别下降6.8%和8%，2014年为小幅增长3.4%。

海关发言人黄颂平在发布会上称，2017年中国外贸进出口结束两年负增长的态势，实现了两位数的恢复性增长，得益于“一带一路”倡议稳步推进，降低部分消费品进口关税、完善扩大进口的财税金融政策等一系列的外贸稳增长政策效应显现，加之世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年中国外贸进出口持续增长。

“2018年世界经济有望继续复苏，我国经济延续稳中向好，对外贸进出口较为有利，但受国际环境不确定因素依然较多等因素影响，加上去年基数较大，外贸维持两位数较快增长的难度增大，”他说，“预计今年我国对外贸易进出口将继续保持增长，质量效益将有所提高。”

恒丰银行研究院宏观分析师蔡浩等就进口数据点评称，进口增速意外大幅回落至年内最低水准，主要还是因为在全年经济增长目标提前实现的背景下，12月国内需求有所转弱，采暖季、环保限产等使得生产扩张放缓，12月官方制造业PMI中生产和新订单指数均回落。

他们指出，出口增速优于预期，是由于外需表现持续强劲，带动出口数据继续向好。12月，欧美日发达经济体保持积极向好的复苏态势，美国ISM和Markit制造业PMI指数双双走高；欧元区制造业PMI指数为60.6，创有纪录以来新高；日本制造业PMI录得2014年2月以来最高。

海关数据显示，12月以人民币计价出口同比增长7.4%，进口增长0.9%，贸易顺差3,619.76亿元。2017年全年，以人民币计价出口同比增长10.8%；进口增长18.7%，贸易顺差2.87万亿元，同比收窄14.2%。

良好的外贸数据助力人民币走强，人民币兑美元即期周五随中间价大幅上行，盘中逼近6.48元关口阻力，最新报6.4808元；中国股市沪综指.SSEC最新上涨0.19%，报3,431.9点。

中国月度进出口增速及贸易收支图表 tmsnrt.rs/2DlVu8g

**今年外贸增长预计放缓**

尽管2017年中国外贸数据圆满收尾，并在一段时间内有望继续保持较好的发展前景，但分析人士预计，由于国际环境的结构性矛盾、贸易保护主义升温等现象仍存，会给中国外贸带来不确定性，叠加较高的基数，今年外贸增速将有所放缓。

中国国际经济交流中心研究员张永军分析，受世界经济持续回暖的支撑，今年上半年中国外贸仍可保持良好发展势头，但一些发达国家陆续退出宽松货币政策，以及美元走势存在很大不确定，国际贸易保护主义抬头等，均增加了中国外贸的不确定性。

“基于2018年世界经济比去年好，且外贸企业已经习惯汇率波动，人民币汇率总体保持稳定，今年外贸会保持增长。去年外贸增速由负转正，考虑到基数抬高，预计今年增速会有所回落。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇预计，2018年美元计价外贸总额增速会在6%左右，还是维持出口增速低于进口的格局，预计进口和出口增速分别在8%和5%。

海关数据显示，12月中国外贸出口先导指数为41.1，较上月回落0.7个点，表明2018年一季度中国出口仍面临一定压力。

另外，去年大宗商品价格上升也给中国外贸双位数增长贡献力量，但今年能否维持升势存在不确定性。据黄颂平介绍，2017年国际市场大宗商品价格整体呈现同比上涨态势，带动中国进口价格指数上升至109.4，价格对进口增长的贡献率为52.6%。同时进口原材料价格上涨影响传导至出口制成品，2017年中国出口价格指数为103.9，价格对出口增长的贡献率为37.3%。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对外贸前景则更为乐观，“鉴于我们判断今年全球和美国经济继续复苏应该是大概率事件，因此今年出口增速可能与去年持平或略有下降，净出口对GDP的贡献维持在0.2个百分点。”

他认为，今年中国经济依然能享受全球经济复苏红利的大背景下，国内政策空间放大，加快推进结构性改革应该成为政策重心。近期召开的中央经济工作会议再次强调供给侧改革以及防范化解重大风险的重大意义，印证其对2018年政府的工作重心是全面深化结构性改革的判断。

海关总署的黄颂平指出，在世界经济复苏和主要经济体货币政策正常化仍有不确定性的背景下，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定，有利于企业稳定汇率预期，促进外贸平稳发展，为此中国相关部门也一直积极的加强不断扩大跨境贸易和投资领域人民币结算工作，帮助企业增强应对汇率风险的能力。

2017年12月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 10.9 9.1 5.3~15.4 12.3 -6.3

进口(%) 4.5 13.0 8.0~18.9 17.7 3.1

贸易顺差(亿美元) 546.85 370.0 200~465.0 402.1 502.1

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