即时观点：中国2月出口增速创三年新高 贸易顺差居高位引发关注（更新版）

路透北京3月8日 - 中国以美元计价2月出口同比增长44.5%，远高于13.6%的路透调查预估中值，且创下2015年2月以来最高增速，当时为增长48.2%。

2017年2月23日，中国天津，港口的集装箱和进口汽车。REUTERS/Jason Lee

中国海关总署周四公布数据并显示，2月以美元计价进口同比增长6.3%，低于路透调查预估中值9.7%；当月贸易顺差为337.43亿美元，路透预估中值为顺差6亿美元。

由于春节因素影响，导致1、2月外贸数据波动往往较大。综合1、2月数据来看，今年前两个月以美元计价出口同比增长24.4%，进口同比增长21.7%。分析人士认为，这表明中国外需依然比较强劲，不过受春节滞后因素影响，3月出口增速大概率会回落。

周二中国国家发改委主任何立峰在全国人大记者会上表示，对实现今年6.5%左右的经济增长目标有信心，并预计只要世界经济能够保持平稳增长，中国对外贸易进出口应该还是可以保持稳定的增长，对中国经济增长的贡献率还会保持8%到9%左右。

海关数据并显示，以人民币计价，中国2月出口1.11万亿元人民币，同比增长36.2%；进口为8,881.6亿元，微降0.2%；贸易顺差为2,248.8亿元。

主要数据：

* 2月美元计价出口同比增长44.5%(路透调查预估中值为增长13.6%)

* 2月美元计价进口同比增长6.3%(路透调查预估中值为增长9.7%)

* 2月贸易顺差337.43亿美元(路透调查预估中值为顺差6亿美元)

* 2月以人民币计价出口同比增长36.2%，进口微降0.2%

* 2月外贸出口先导指数为41.4，比上月下降0.2

以下为分析师评论：

—上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

出口增长大幅超预期，在人民币升值较多情况下，增长大超预期，表明中国商品出口能力有较大提高。进口略低于预期，主要是受春节因素影响。2月份顺差较多，打破了过去季节性逆差的状况。外贸变化表明海外经济走出危机影响进一步得到确认，复苏力度或超预期。

中国经济面临复苏强劲的海外环境，将有利于稳中偏升的经济运行格局进一步确立。新形势下中国基础货币投放能力已呈不足状态，贸易顺差增长缓解了这种局面，为中国货币平稳增长改善了条件。

贸易战还只是担忧中的状态，美国单一改变贸易状态的动议还有待各国反馈而定，总的来说，经济复苏带来全球贸易的增长是比较确定的。

—申万债券 孟祥娟、秦泰：

春节错位对2月出口增速的影响近30%，叠加过去一年人民币大幅升值，美元计价44.5%的出口增速并不意味着外需超预期增长。

2月出口增速的主要影响因素并非外需趋势变化，而是春节错位效应和人民币升值的”即时定价效应”。市场对春节效应的普遍理解与实际情况略有偏差。春节前一段时间，实际上出口企业会抢工加速生产，日均出口规模会大于往常时段，而春节之后，出口企业在正月十五之前开工率都比较低，只有正月十五之后才会逐步正常开工，开工低于往常的时间几乎会持续30天左右。再叠加春节错位，就意味着，春节效应实际上对每年的1、2、3月出口数据都有比较大的影响。

以17-18年2月为例，17年春节在1月28日，这就意味着，几乎2月全部时段内，出口企业的生产都不同程度地低于趋势平均水平，因而17年2月出口因春节而非常弱；而18年春节在2月中旬，这也就意味着，18年2月上旬出口企业抢工，出口远大于趋势均值，惟有中下旬受到春节效应的影响。因而18年2月的出口增速一定是非常大的。这个定量的算法，我们算出了每年1-3月的出口调整因子，对应出来的结果就是，18年2月，即使趋势上来看，出口与17年2月相同，单因为春节因素一项，就会带来30%左右的人民币标价的出口同比增长。加上去年到今年人民币相对美元升值比较明显，美元计价的出口增速自然升幅更大。

1季度进出口数据受春节错位效应影响幅度较大，需进行量化估算剔除，我们估算结果显示，2月数据仍呈现出口小幅增长的趋势，外需并未有显著的进一步改善。同时我们持续提示债市关注海关口径进出口与GDP净出口之间的统计口径与逻辑差异。

—联讯证券 李奇霖、张德礼：

2月以美元计价的出口同比44.5%，进口同比6.3%，而前值分别为11.1%和36.8%，春节错月是主要扰动因素。

出口大超预期，与PMI新出口订单指数走势出现背离，数据公布后国债期货快速下挫。分国别看，对美国（从11.1%到46.1%）、欧盟（从10.3%到42.4%）的出口增速大幅上升，而对东盟出口改善幅度略弱（从18.4%到36.2%）。

进口略低于预期。由于春节前的备货，透支了一部分进口需求，加之去年高基数，导致2月进口增速大幅回落。但从基数看，原油、铁矿砂、钢材的进口量同比的大幅回落，并非春节因素足以解释，内需在放缓。

随着春节扰动因素的消除，预计3月进、出口增速将趋于收敛。人民币升值、出口高基数的效应将逐步体现，1-2月的出口开门红维持有一定压力，而贸易战预期升温更是加大了不确定性。

—恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩 李海静：

出口超预期大增，与2月份官方制造业PMI中出口订单指数下降的走势大幅背离。部分是因为美国、欧元区和日本的制造业PMI仍处于景气高点，其中美国2月Markit制造业PMI为55.9%,再创新高，美国2月ISM制造业PMI进口分项录得2007年2月份以来新高，一定程度上也印证了中国出口不差。部分则是因为低基数效应抬升了2月出口增速。去年同期出口负增长（-2.42%，2017年唯一负增长的月份），绝对量亦是2014年3月以来的最小值。然而我们认为这都不足以完全解释2月出口远超预期的表现，在春节错配产生不利影响和2月官方制造业PMI大幅下降之际，出口如此强劲的表现或暗示一季度经济的再超预期，具体尚待更多数据的检验。

进口增速显著回落，与2月官方制造业PMI分项指数中进口指数落入荣枯线下的表现相一致。进口走弱且不及预期，与我们上月的预期一致，主要是因为春节错配因素扰动，去年同期进口增速近40%，为2012年3月以来最高，再加之国内生产偏弱对本月进口有明显的抑制作用，2月官方制造业PMI指数的生产和新订单指数环比大幅下降，且低于去年同期，均印证2月生产较弱。另一个原因则是大宗商品价格小幅回落，2月布伦特原油价格较1月小幅下降，国内汽柴油价格于2月份迎近7个月首次下调。

综合来看，本月进出口表现均超预期，出口涨势意外强劲，而进口则受春节错配影响走弱。但需要关注的是，在本月仍保持大额的贸易顺差下，外汇储备却减少269.75亿美元，为2017年1月来首次。除汇率及资产价格调整外，或预示资本项下的赤字在加大。展望3月份，基数效应使得出口高速增长难以维继；特朗普政府”美国优先”政策使得贸易战升级，中国对美贸易顺差扩大也加大贸易战风险。3月1日，美国开始对进口钢铁和进口铝产品征收关税，加拿大、墨西哥和欧盟等主要受损国纷纷群起还击，全球性的贸易战对中国进出口带来不少变数。中国2月对美贸易顺差为209亿美元，较去年同期超出100亿美元以上，而美国1月贸易逆差刚刚创下10年来新高，这或增加特朗普贸易战政策在美国国内的舆论支持，加大全球贸易面临的不确定性。

正如2018年政府工作报告指出，”世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素很多”，但全球经济不改复苏态势，仍有助于实现我国进出口“稳中向好”的预期目标。

—昆仑健康保险资管中心首席宏观研究员 张玮：

2月出口不可持续，不应盲目乐观。整体来看，今年贸易是不容乐观的，去年靠外贸和净出口拉动GDP增长的幅度，今年估计要折半，主要是因为今年特朗普贸易壁垒程度可能不亚于中国加入WTO时候的美国采取的反倾销影响，下半年的净出口可能会出现大幅下滑的风险，虽然市场有更悲观预期说扭转中国长期贸易顺差的格局，这我是不同意的。

我认为，受中国进口的调整，中国贸易顺差的格局还不会扭转，但下半年外贸还是向下的趋势。

贸易和消费对经济的拉动作用可能驱弱，那对整个宏观经济而言，投资可能成为拉动经济更大的抓手，税收和其他政策可能提高民间制造业投资，带动制造业投资，从而成为支撑经济增长的重要动力。

—华宝信托宏观分析师 聂文：

2月份主要是出口较大幅度超出预期，从1-2月全球数据来看，复苏共振态势比较明确，大宗商品价格处在相对高位，新兴国家的购买力增强。

当然去年基数较低也是重要原因。

后续来看，外需仍将保持一定的热度，不确定因素在于贸易保护主义和人民升值。

贸易保护主义目前主要在小领域，占中国外贸比重较小，影响有限，如大规模扩大，将影响显著，并将影响到全球复苏。

—德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

数据看起来不错，出口快速上升，综合两个月数据看，还是不错的。

不过，这个数据还是会给美国总统特朗普很多话说，贸易顺差还是很大。

对经济而言，这个数据的影响有限，因为总的来说进出口对GDP的增量影响并不大。

—商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长 白明:

出口大增主要是国际市场主要回暖，尤其是中国手机、电脑这些劳动密集加一定技术含量产品的出口是重要的推动因素之一，另外主要是2月单月上半月的出现强出口，因为今年的春节在2月中旬，中国的很多企业会在春节前加紧完成出口订单，这也加剧了2月份的出口增速出现很大的上升。

通常1月2月有春节错位因素不具有持续性，随着低基数效应减弱，3月起出口和进口的表现都会相对平稳些，其中出口会出现明显回落。

—招商证券宏观团队：

春节扰动是本月主因，1、2月综合显示进出口均好于预期。

春节因素使得2017年相对今年来说，存在1月高基数、2月低基数、2月较1月环比降幅较大的情况，因此2月出口大增是春节因素主导的，但是同时也更印证了1月出口的两位数增长有较强真实性，1-2月出口同比为24.4%。

海外基本面方面，2月数据呈现美强欧偏弱，欧洲可能受到多轮暴风雪天气的临时影响，短期发达国家经济基本面方面暂未出现更强劲信号，但大宗商品价格的环比变化显示全球需求较为强劲，新兴市场可能是2018年全球需求的重要力量。

2月进口同比略高于我们的预测，环比降幅大依然是受春节因素的显著扰动，今年的情况可类比春节同样在2月中下旬的2015年，1月37%的高增速和淡季原材料的大量进口都表明1月透支了2月的进口，而2017年1、2月进口的基数基本持平，从而显著推高1月增速和压低2月增速。1-2月进口同比21.7%，仍然较强，大宗商品价格强劲，人民币前期升值幅度较大，国内去产能使得需求通过进口溢出都对进口增速构成支撑。

受春节期间进口减少更显著的影响，2月贸易顺差上升至337.43亿美元，2月数据印证了对于春节效应影响的判断，预计3月出口受春节滞后影响，同比增速将大幅下降，进口将有所恢复，贸易差额将显著收窄，但一季度进出口增速仍将实现两位数高水平。

—首创证券宏观分析师 张一：

2月进出口增速出现较大的差异，基数因素影响较大。去年同期，以美元计算，出口负增长2.42%，进口增长36.68%。如果刨除基数影响，以全年进出口增速作为标杆，出口应该增长20%左右，进口应该增长25%。

但是无论如何，前两个月出口的表现说明外需还是比较强劲，这也是对全年经济增长的一个重要信心来源。

进口方面，从过去的历史数据看，一季度往往是原材料进口增长较快的时期。但是2月份进口相对疲弱，一方面是冬季限产遏制了企业进口，另一方面，从我们调研情况看，企业信心下降也是重要因素。

在当前贸易战风险加大的情况下，贸易顺差高企有可能给美国提供更多口实。未来出口可能承受更大压力。

从全年情况看，我们对贸易保持谨慎乐观。预计出口增长10%、进口增长12%左右。

**相关背景**

—中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

—中国总理李克强所做的中国政府工作报告显示，今年要巩固外贸稳中向好势头，促进外商投资稳定增长；大幅放开市场准入，积极利用外资，有序引导规范对外投资。全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。

—针对美国贸易代表办公室日前发布的《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》，中国商务部表示，该报告坚持”美国优先”的政策取向，罔顾多年来中国市场经济建设取得的巨大成就，严格履行加入世贸组织承诺的事实，以及中美经贸关系互利共赢的本质，对中国的经济模式和相关政策妄加指责，中方对此表示严重关切。

—中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产，其中新出口订单指数比上月下降0.5个百分点，进口指数低于上月0.6个百分点；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。（完）