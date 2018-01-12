中国今年外贸料难以维持双位数增长 因不确定因素等仍较多--海关

路透北京1月12日 - 中国海关总署新闻发言人黄颂平周五称，2017年世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，推动全年中国外贸进出口持续增长，保持回稳向好。但国际经贸领域仍存在不确定、不稳定因素，2018年中国外贸料难以维持双位数增长。

他在2017年全年进出口情况新闻发布会上称，2017年中国外贸进出口结束两年负增长的态势，实现了两位数的恢复性增长，得益于“一带一路”倡议稳步推进，降低部分消费品进口关税、完善扩大进口的财税金融政策等一系列的外贸稳增长政策效应显现。同时，2015和2016年对外贸易进出口连续两年负增长的低基数因素也抬高了2017年的增速。

“2018年世界经济有望继续复苏，中国经济延续稳中向好，对外贸进出口较为有利。但受国际环境不确定因素依然较多等因素影响，加上去年基数较大，外贸维持两位数较快增长的难度增大。”黄颂平预计，今年中国对外贸易进出口将继续保持增长，质量效益将有所提高。

关于不确定因素，他表示，国际环境错综复杂，深层次、结构性矛盾在全球范围内仍然较为突出，可能对全球经济复苏与金融市场稳定造成冲击，世界贸易复苏之路仍将曲折；全球贸易保护主义仍在升温，当前中国产品遭遇贸易救济调查案件和金额仍处于近年来的较高水平。

此外，随着全球制造业竞争激烈程度上升，部分新兴市场国家凭借劳动力、土地等低成本优势，推动中低端制造业发展，对中国传统优势产品形成竞争；发达经济体实施“经济再平衡、再工业化”政策，促进部分中高端制造业回流，制造业在全球范围内的竞争将更加激烈。

黄颂平并称，在世界经济复苏和主要经济体货币政策正常化仍有不确定性的背景下，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定，有利于企业稳定汇率预期，促进外贸平稳发展，为此中国相关部门也一直积极的加强不断扩大跨境贸易和投资领域人民币结算工作，帮助企业增强应对汇率风险的能力。

中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比增长4.5%，贸易顺差为546.85亿美元。

2017年全年以人民币计价出口15.33万亿元人民币，同比增长10.8%；进口12.46万亿元，同比增长18.7%；全年贸易顺差2.87万亿元，同比收窄14.2%。12月中国外贸出口先导指数为41.1，较上月回落0.7个点，先导指数回落表明2018年一季度中国出口仍面临一定压力。（完）

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