春节及低基数致2月中国出口远超预期 贸易摩擦隐忧未来料施压（更新版）

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路透北京3月8日 - 中国2月出口同比增速创三年高点，大超市场预期，主要受春节错位及国内外市场回暖影响，而进口则由于季节性因素表现疲弱，同比增速大幅下降。随着季节性扰动因素影响的逐渐减弱，3月的外贸走势将相对平稳。

分析师认为，多数企业在春节前加紧完成出口订单加剧了2月份的出口增速出现大幅度上升，不过随着春节扰动因素的结束和低基数的形势下，未来外贸数据会平稳下行；而2月的贸易顺差依然较大将会给美国总统特朗普留下口舌，更加剧了中美贸易摩擦的不确定性。

“春节扰动是本月主因，1、2月综合显示进出口均好于预期。”招商证券宏观团队称，春节因素使得2017年相对今年来说，存在1月高基数、2月低基数、2月较1月环比降幅较大的情况，因此2月出口大增是春节因素主导的，但是同时也更印证了1月出口的两位数增长有较强真实性，1-2月出口同比为24.4%。

他们并预计，3月出口受春节滞后影响，同比增速将大幅下降，进口将有所恢复，贸易差额将显着收窄，但一季度进出口增速仍将实现两位数高水平。

中国海关总署周四公布，以美元计价2月出口同比增长44.5%，进口CNIMP=ECI同比增长6.3%，路透调查预估中值分别为13.6%和9.7%；2月贸易顺差为337.43亿美元，路透预估中值为顺差6亿美元。

中国月度进出口增速及贸易收支图表：tmsnrt.rs/2D9w9wy

“2月进出口增速出现较大的差异，基数因素影响较大。但是无论如何，前两个月出口的表现说明外需还是比较强劲，这也是对全年经济增长的一个重要信心来源。”首创证券宏观分析师张一称。

他分析，从过去的历史数据看，一季度往往是原材料进口增长较快的时期，但是2月份进口相对疲弱，一方面是冬季限产遏制了企业进口，另一方面，从调研情况来看企业信心下降也是重要因素。

贸易数据对股市影响不大，亦对汇价影响不大，人民币兑美元即期周四早盘放量小跌，有效波幅继续收窄，中间价则小升。但受中国外贸数据亮丽影响，银行间债市早盘主要现券收益率小幅上行，国债期货主力合约高开后回落。

**出口未来承压**

尽管2月出口增速创三年来最高，但由于春节效应的不可持续，伴随低基数效应减弱、外部国际环境和贸易摩擦等不确定性因素，未来中国出口增速下行是大概率事件。

张一表示，在当前贸易战风险加大的情况下，贸易顺差高企有可能给美国提供更多口实，未来出口可能承受更大压力，从全年情况看，预计出口增长10%、进口增长12%左右。

昆仑健康保险资管中心首席宏观研究员张玮称，去年靠外贸和净出口拉动GDP增长的幅度，今年估计要折半，主要是因为今年特朗普贸易壁垒程度可能不亚于中国加入WTO时候的美国采取的反倾销影响，下半年的净出口可能会出现大幅下滑的风险。

张玮判断，下半年外贸还是向下的趋势。贸易和消费对经济的拉动作用可能驱弱，对整个宏观经济而言，投资可能成为拉动经济更大的抓手，税收和其他政策可能提高民间制造业投资，带动制造业投资，从而成为支撑经济增长的重要动力。

中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

2月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 44.5 13.6 5.0~43.1 11.1 -2.4

进口(%) 6.3 9.7 -10.0~23.1 36.9 38.7

贸易顺差(亿美元) 337.43 6 -248~400 203.4 -109.69

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