《中国两会前瞻》人事更迭机构改革受关注 防风险、稳经济、惠民生是根基

作者 沈燕

路透北京2月28日 - 中国“两会”（全国人大和政协）年年开，但将于今年3月召开的十三届政协和人大一次会议或许注定与往年不同。除了两会代表因换届多是新面孔外，大会还将讨论宪法修改、机构改革，还有包括央行行长和财长等的重要人事变动，都牵动着全球金融市场的神经。

尤其在中国严防金融风险的大环境下，现行的“一行三会”金融监管架构能否适应防风险的需要，以及此前甚嚣尘上的保监会和银监会合并的传闻，谜底或都将在两会揭开。不过，确保中国经济平稳，防范金融风险，期待收入分配改革，加快落实惠民生的改革举措仍是今年两会关注的重点。

“十八届三中全会提出了336项改革，四年多之后，有必要检查一下到底做了哪些工作，哪些地方需要改进，哪些地方执行不力，而不是喊口号。中央提出的目标是高屋建瓴的，但是不能落到实处时就变成一纸空谈。”国务院发展研究中心高级研究员吴敬琏近日在北京召开的一个会议上表示。

中国将于3月3日在北京召开政协十三届一次会议，3月5日召开十三届全国人大一次会议。会议议程包括审议政府工作报告、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国宪法修正案（草案）》的议案、选举和决定任命国家机构组成人员等多项议程。

根据中国官媒新华网的2018年两会热点问题调查显示，金融监管和收入分配的关注度最高，其次是扫黑除恶、从严治党、养老服务；以往两会关注度靠前的房价调控今年明显关注度不高。

**谋事先定人，机构改革及人事更迭是热点**

40年前的改革开放成就了中国目前位居全球第二的经济体量，去年10月召开的的中共十九大详述了中国梦的实现路径。“谋事在人”，要适应新形势下的中国经济和社会管理等现实需要，机构改革方案和重要调控部门的人事更迭无疑吸引全球的目光。

根据新华社此前报导，本周一至周三召开的十九届三中全会议题包括：审议《深化党和国家机构改革的方案》、向第十三届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选，以及向全国政协十三届一次会议推荐的全国政协领导人员建议人选等。

根据中国国内网络上流传的一份机构改革清单，除可以肯定的成立国家监察委外，还包括国土部、环保部重组，建立国家资源环境保护部，以及国家旅游局、烟草专卖局并入商业部，保监会和银监会合并等多项内容。

一位不愿具名的学者称，改革方案还在讨论中，单从中国近几年股灾，债市，汇市风云跌宕的现状来看，金融风险防范确实是重中之重，而中国现行的金融监管架构是否能有效防范潜在的风险确实值得检讨。

“尤其是去年保险业发生那么多不规范事件，加之保监会前主席项俊波出事一直也没有任命新的保监会主席，也让市场猜测保监会和银监会合并的可能性很大。”该位学者称。

改革开放40年，中国大的机构改革主要有六次，第一次是1982年，国务院各部门从100个减为61个。第二次是1988年，国务院部委由45个减为41个，直属机构从22个减为19个，非常设机构从75个减到44个。第三次在1993年，国务院各部门从86个减到59个。第四次为1998年，国务院部门由40个减少到29个。第五次是2003年，除国务院办公厅外，国务院由28个部门组成。最近一次改革是2008年，虽新组建工信部、交通运输部等五个部委，但国务院部门已缩减为27个。

而央行和财政部作为中国宏观调控的重要部门，其掌门人的更迭也让市场充满猜测。

据路透此前报导，三名知悉情况的消息人士称，曾在哈佛大学学习的经济学家刘鹤成为中国人民银行行长的热门人选，这将加强他在中国经济和金融领域的影响力。另有三位知情人士对路透表示，70岁的周小川将在退休后接替79岁的曾培炎，担任博鳌论坛副理事长。

不过，也有受访者提到，央行行长的热门备选人还包括现任银监会主席郭树清，以及曾在央行工作并于今年1月当选湖北省人大常委会主任的蒋超良等。

现任中国财长肖捷去年11月被任命为国务院副秘书长。这也意味着新财长人选将在今年两会揭晓。

此外，宪法的修订也让本届两会备受瞩目。根据新华社发布的通稿，宪法第七十九条第三款“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。”修改为：“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。”

隶属中国官方的环球时报在题为“支持中央修宪建议，这是理性也是信仰”的评论称，根据权威解读，这一修改不意味着恢复国家主席职务终身制。应当看到，在党内外有一个广泛的共识，那就是改革开放以来，在党的领导下，中国已经成功解决并将继续有效解决党和国家领导层依法有序更替的问题。

从1954年中国第一部宪法诞生至今，中国宪法一直处在探索实践和不断完善过程中。1982年宪法公布施行后，根据中国改革开放和社会主义现代化建设的实践和发展，分别于1988年、1993年、1999年、2004年进行了四次修改。

**稳经济、防风险、惠民生仍是根基**

中国2017年国内生产总值（GDP）实现超预期的6.9%的增幅，防范风险尤其是金融领域的风险，确保经济平稳显然是推进下一步改革的基础。而要体现以人为本的治国理念，加快收入分配改革，让惠民改革举措全面落地仍是今年两会关注的热点。

鉴于中国目前已经弱化GDP增幅，更强调经济增长质量，2018年料维持6.5%左右的国内生产总值(GDP)增长和3%赤字率目标也是多数专家共识。

周六召开的中共中央政治局会议就重申，中国要坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，特别在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得紮实进展。

在中国官场中一向敢于直言的前财长楼继伟在北京的一个论坛上就坦言，“我现在返回投资界，看到的全是风险。当前一个大问题就是全社会缺乏风险意识。”

现任职全国社会保障基金理事会理事长的楼继伟称，“我跟外资金融机构们对话，我们正在开放金融业，他们可以进来持股，而且是很高的持股，比如50%，甚至是100%。然而人家不愿意进，中国人看到的都是机会，他们看到的都是风险。”

他尤其强调要关注政策风险，“政策风险是最不可预估的，我们经常看到的是政策监管从这一端走到那一端，这种不可预期监管方式会带来一定风险。”

此外，如何提供良好宽容的社会氛围和公平的市场竞争环境，激发市场参与者的积极性也是中国新一轮改革能否成功的关键。

“对比40年前的中国改革开放，虽然当时市场环境并不完善，但改革参与者热情很高，40年后改革再出发，如何调动参与者的积极性，而不仅仅是让改革自上而下被动推进显然是一个值得深思的问题。”一位不愿具名的官员就称。（完）