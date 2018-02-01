中英预计签署90亿英镑商业协议 涉及一带一路等--中国商务部

路透北京2月1日 - 中国商务部新闻发言人高峰周四表示，此次英国首相访华预计签署总额90亿英镑的商业协议，涉及一带一路建设、金融、创新、农业、科技等领域；双方并同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

他并提到，下一步双方将深入探讨未来双边经贸合作发展方向和规划两国经贸关系安排，加强创新领域合作，将两国经贸关系推到更高水平。

对于近日德国有官员称希望遏制中国投资热潮，高峰表示，目前中德双向投资保持稳定，虽然近年中国对德投资增速较快，但还处于起步阶段，2017年对德直接投资22.7亿美元，对其构不成威胁。

另外，投资是企业的自主行为，为欧洲带来通向亚洲的市场渠道；而且中欧经济互补性强，潜力巨大，中欧双方都是贸易投资便利化的坚定支持者。

“中国将继续鼓励有实力企业赴欧展开投资，希望德国在内的欧州方面理性看待，创造稳定的营商环境，”高峰称。

中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”（上海和伦敦股票交易市场的互联互通）准备工作。

英国首相特雷莎·梅1月31日至2月2日对中国进行正式访问，并参加新一轮中英总理年度会晤。

德国经济部国务秘书Matthias Machnig对德国周日世界报表示，德国希望采取法律手段，加强对中国企业收购德国和欧洲企业的审查，以更好地保护技术。（完）