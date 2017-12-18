焦点：中国与英国誓言加强经济合作 加速促成股市互通计划

路透北京12月16日 - 中国与英国誓言将继续并加强经济、金融与贸易议题等方面的广泛合作，包括加快伦敦-上海股市互通计划。

2017年12月16日，中国北京，第九次中英经济财金对话与会代表合影。REUTERS/Fred Dufour

中英两国在周六发布的联合声明中也表示，两国都反对贸易保护主义，重申对世界贸易组织(WTO)做为全球贸易体系重要支柱的支持。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)正在中国进行正式访问。

哈蒙德与中国国务院副总理马凯在北京共同出席记者会时表示，两国也对各界期盼多时的伦敦-上海股市互通计划进行了讨论，还包括可能的债市互通计划。

“我们已同意加快伦敦-上海股市互通提议的最后准备工作，也同意着手研究英国-中国债市互通的可行性，以及这两个司法辖区之间资金的相互认可，”哈蒙德表示。

哈蒙德周六还参加了深圳证券交易所与伦敦证券交易所集团在北京举行的中英创新资本专题研讨会暨“深伦科创投融资服务联盟”启动仪式。他表示，希望有更多的中国小企业“充分利用我国在初创企业方面的专长、网络和融资能力。”

中国证监会副主席方星海在研讨会上表示，中国正在研究同英国加强合作。

他说，中国储蓄充沛，应创造条件，把更多的储蓄转变为创新企业的资本。如果能做到这一点，中国的经济就能跨上一个新的台阶。

**进展缓慢**

有关“沪伦通”计划的谈判两年前已经开始，但一直进展缓慢，部分因为英国意外决定退出欧盟。

脱欧使伦敦作为全球金融中心的前途笼罩上疑云，对中英资本市场加强联系将持欢迎态度。这对伦交所也是好消息，该交易所近来麻烦不断，包括执行长Xavier Rolet突然离职。

对中国而言，沪伦通将标志着中国放松资本市场监管的另一里程碑。中国的金融改革努力已获得全球认可，美国指数编制商MSCI明晟同意明年将中国A股纳入其全球指数。

沪伦通效仿沪港通模式，但面临更大的技术和监管挑战，因为中英投资者在不同的时区交易。

**专家组**

周六联合声明中提到的其他合作领域包括：鼓励两国银行增加在对方国家的业务和活动，鼓励中英跨境人民币业务，超低排放汽车合作协议，以及支持人民币成为结算货币。

联合声明称，中英两国将成立一个新专家组，就宏观经济和财政政策交流看法。

声明补充称，前英国首相卡梅伦也将参与到拟成立的10亿美元双边投资基金中。(完)