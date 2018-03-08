中财办副主任称中国正采取措施使新的独角兽企业尽快在国内上市

路透北京3月8日 - 中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四表示，中国经济要高质量发展，要逐步改变现有政策体系，比如上市公司当中体现高质量、创新型的企业相对较少，有关部门正采取措施，使新的独角兽企业尽快进入到上市企业当中。

杨伟民在全国政协十三届一次会议第二场记者会上称，中央经济工作会议提出推动高质量发展要建立六大体系和一个体制，建立这六大体系和一个体制是长期的任务，有关部门正在研究制定过程中。

“从政府来看，六大体系中最主要的是政策体系，当然现在还没有出台这样的政策体系，但是我觉得今后要逐步改变。”他说道。

他举例称，上市公司当中体现高质量、创新型的企业相对较少，而传统产业企业较多，也即上市公司的结构和创新在整个经济中的地位是不相称的。”现在有关部门也在采取措施，使新的独角兽企业尽快进入到上市企业当中，给老百姓更多的优质资产和财富增值的更多选择。”

再比如，银行贷款的抵押物现在主要是看得见、摸得着的有形物，未来更要看到无形的潜在价值。

他称，高质量发展意味着投入是高效率的，资本、劳动、资源、能源、环境等生产要素投入后要更有效率，而效益也要高。

此前中央经济工作会议称，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

中化集团董事长宁高宁在同一场合表示，国企在净资产的回报率（股东资金回报率），相对于同行业的其他资本来讲不算高。这有社会的原因，也有历史的原因，同时国企所处的行业，相对来讲是传统行业，创新能力和引领能力不够强。

他认为国企改革进入了深水区，股权改革方面，混合所有制改革需要探讨一些新的问题，有怎么处理好党的集中统一领导和对企业的管理问题，怎么处理好董事会管理团队的问题，怎么处理好新来的股东股权大小和管理方式的问题，怎么形成合力的问题。

战略方向的调整上，他称，老国企老产业如何创新，怎么真正从追求数量转到追求质量，怎么进行产业升级，这里面就要真功夫了。包括整个内部管理系统，从内部管理效率决策系统到薪酬评价体系都要改革，改到真正能够满足和创造出世界一流的企业来。（完）