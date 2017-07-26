中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系

路透北京7月25日 - 国有石油贸易公司中国国际联合石油化工公司一位高管周二称，将与地方炼油企业发展“真正强有力”的关系，尽管这些地方炼油企业对联合石化的母公司兼亚洲最大炼油厂--中国石化构成的挑战越来越大。

中国在2015年首次向民营炼油厂发放原油进口配额，结束了几十年来只允许国有大型石油公司进口原油的状况，并进一步刺激了中国对原油进口的巨大需求。

在地方炼油企业今年获得约200万桶/日原油进口配额的情况下，这些企业扮演的角色越来越重要，促使国有炼厂减少部分炼油业务。这些地方炼厂抢占国有油品市场，促使国有炼厂将大量油品出口，去年出口量触及纪录高点。

不过，联合石化总裁陈波对路透表示，联合石化正在与地方炼油企业建立关系，他将这些油企称为“中国新生力量”。

陈波在由联合石化及全国工商联石油业商会所组织论坛的间隙表示，他认为将来双方将有非常强劲的联系。

此次会议是联合石化第一次公开寻求与地炼业者对话。

陈波称，联合石化对于和中小规模炼厂合作持开放态度，并将“提供我们拥有的任何优势”，例如利用其采购规模及灵活的物流等。

去年，联合石化与中国最大独立炼厂--山东东明石化集团旗下贸易子公司签署一项原油供应框架协议，计划最初每年供应800万桶原油。

联合石化称，根据此项协议，已于去年10月开始向东明供应原油。

东明石化董事张留成周二称，中石化已经愿意与地炼合作，跟进对手中石油(601857.SS)和中海油(0883.HK)的作法。

张留成向路透表示，原本在原油市场上只有中石油和中海油愿意卖给地炼，但现在大家合作是大势所趋。(完)