北京等超大城市房价长期上涨趋势不会有变--专家

路透北京11月29日 - 中国城市和小城镇改革发展中心理事长李铁周三在财经年会上表示，优质资源集中、人口流入，加之控制供给，使得北京等超大城市房产物有所值，高房价不可避免，而且长期上涨的趋势不会发生变化。

他指出，按世界的规律，像北京这种超大城市，优质资源集中，房价长期不会下降，“即使通过短暂的行政控制，房价还是会反弹，长期上涨的趋势不会发生变化，除非经济崩溃、人口流动方向逆转。”

他并称，继续实行人口控制政策，从根本上无法改变住房供应短缺的问题，外来人口是超大城市不可或缺的组成部分。北京和上海若无外来人口，老龄化程度会达到25%和30%左右；未正确认识人口结构，不可能提供好的公共服务，不可能改变城市的基础设施供给、住房供给政策。

华远地产股份有限公司原董事长任志强在同一场合称，中国城镇化实现还有一段时间，城市住房需求仍很大，年轻人独居问题也越来越严重，意味着房子还得再盖上25年。

他从年轻人独居趋势论证房价上涨趋势。他表示，在北欧很多国家，年轻人独居比例达到40%，中国现在大概7,700万户。家庭人口比例数在大幅度下降，从1984年的3.9左右下降到现在的2.8，北京、上海已降到2.3、2.4。

要满足独居人口的家庭需求，任志强预计还要有1.5亿套住房，大概要再盖25年。

他并指出，全国房价超过2万元的不到10个城市，超过1万的不到20个城市，到今年10月，全国平均房价约7,000元。“我没太搞懂，为什么你们老说房价高啊？我觉得还早着呢。”他认为全国平均下来，房价离合理水平还差很远。

对于房地产市场前景，出席同一场合的链家集团董事长左晖预计，未来几年会出现新开工面积下降的趋势，房地产大开发的时代理论上早已告一段落。2008年至今的十年，一线城市房价平均涨幅在5倍以上，二线城市的平均涨幅也可达到3倍，但不动产资产价格高速增长的时代已经结束了。

在住房杠杆上，他称，现在全国按揭余额大概在20万亿元，过去三年增长10万亿元，去年5万亿，今年2万亿，去年的增长一定是很长时间的高峰。

左晖认为中国开始进入存量房时代，去年和今年二手房交易超过新房的城市分别是10个和17个，明年预计将达到25-30个。“北京目前75%以上的住房为存量，这也是不可逆转的趋势。”

在租赁市场方面，左晖称，全国范围约有10个城市有租赁紧张问题，对这些城市而言，解决租赁住房供应问题还需要一些时间，并不能寄望企业和政府承担大部分租赁供应，C（个人）端仍是租房供应的主体。

李铁也指出，在租赁住房上，政府提供的租赁房，空间是有限的，城市就业分布广，在某些特定地点提供租赁房固然能满足部分要求，但对另一些却要增加交通和时间成本。而且政府提供的租赁住房考虑全面的配套条件，价格就上去了，但大量的租赁需求是希望有更便宜的价格。

“如果提供的租赁住房价格和空间选择都和需求不对应，是可以满足一部分人需求，但还有巨大的供给缺口。”李铁说道。

他认为，租赁住房应该是全市所有闲置住房，包括城中村住房，能满足不同的需求。也可以有很多调节手段，比如利用城中村提供便宜且安全可靠的出租房。（完）