焦点：时隔14年 中国人又可大啖美国进口牛肉

路透北京6月29日 - 在美国牛肉时隔14年又可以进入中国市场后，大型在线零售商及美国卖场巨头沃尔玛纷纷行动起来，争相满足消费者要一饱口福的需求。

“我经常买牛排，看颜色和纹理就能分出质量好坏”一位女士周四在北京一家沃尔玛超市中表示。她最终选了211元人民币(31.13美元)新上架的一包美国牛排，没有选她经常买的澳洲牛排。

“这个看起来很好吃，值得一试，”她说，但不愿具名。该超市的其他购物者也表示，进口牛肉质量上乘，价位高也是值得一买的。

牛肉是中国增长最快的肉类，而更为广泛食用的猪肉却呈需求停滞不前状态，因为消费者在寻求更健康的蛋白质来源，并逐渐接纳西方饮食习惯。

去年中国的牛肉进口总值达到26亿美元，成为全球增长最快的海外牛肉市场。中国消费者对于解除2003年牛肉禁令感到兴奋，看起来将帮助美国牛肉抓住很大一部分中国需求。2003年时，出于对疯牛病的担心，中国出台了对美国牛肉的进口禁令。

美国农业部部长Sonny Perdue正在北京见证美国牛肉回归中国市场，预计周五他将与中国农业部部长韩长赋及国务院副总理汪洋会晤。

上网购买食品的中国消费者数以百万计，预计其中一部分人将与在沃尔玛超市购物的主妇们一道，成为逾十年来在中国购买美国牛肉的第一批消费者。那些准备购买美国牛排大快朵颐的人已在社交媒体上进行了数周的讨论。

“美国牛排十分美味，”一名微博网友说道。“没有像国内牛肉那样的膻味。”

中粮集团旗下的我买网(Womai.com)表示，截至周三晚间，已接到超过1,605笔订单购买来自美国肉类巨头泰森食品(TSN.N)的牛肉。京东(JD.O)则已经开始美国牛肉的预售。美国牛肉要在7月中旬才正式登陆中国。

据Euromonitor，在线销售牛肉价格比实体店价格通常便宜10%左右。

该公司称，京东去年的肉类销量中，超过30%为进口商品，其中澳洲牛肉所占比重最大，也是搜索次数最高的商品。

尽管中国政府设定了严格的进口要求，仍未能打消外界对于食品安全的担忧。

正在沃尔玛购物的黄女士就表示，“我们不应只盯着外国牛肉。他们有食品安全问题，就像美国的生长激素和转基因问题。”(完)