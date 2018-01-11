分析：面对中国可能调整美债购买 美联储决策者并不在意

路透纽约1月11日 - 周三有消息称中国可能放缓购买美国债券的步伐，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者对此反应冷淡，指出各国的此类调整可能是健康的，不会干扰美联储削减自身债券持仓的计划。

资料图片：2015年9月，美国华盛顿，美联储总部大楼。REUTERS/Kevin Lamarque

彭博报导称，不具名的中国官员建议放缓或停止购买美国公债。根据中国调整购债幅度的大小，可能会妨碍中国管理人民币汇率的努力，甚至会引发市场抛售，从而危及数据年来最为强劲的全球经济持续增长势头。

彭博报导出炉后，10年期美国公债收益率上涨，美元走低。

中国是美国公债的最大海外持有者，约为1.2万亿美元。该国若做出上述决定，可能会给美联储出难题。美联储持有大约2.4万亿美元美债，是头号持有者。美联储过去几年为支撑遭受危机破坏的经济而买进了大量资产，去年10月份开始逐步减持美债，并打算在未来几年继续这样做，以恢复正常化政策立场。

“由于全球流动性处于纪录高位，我仍相信，美联储逐渐削减资产负债表的计划...可能是非常可控的；但我们将需保持警戒关注市场状况。”达拉斯联储总裁柯普朗告诉记者。

柯普朗曾任高盛副董事长。他表示，中国等国家重新调整仓位是“正常的”，而各个主要央行对美国公债的巨大需求，及寻求零风险资产投资者和企业的需求，将多少减低任何这类调整的影响。

即便美联储削减规模4.4万亿美元的资产负债表，但欧洲、日本和中国等央行正在增加持仓。这四大央行总计资产规模将近20万亿美元。根据国际货币基金组织(IMF)，截至10月的12个月，全球外汇储备增加了3,020亿美元，增添所谓的流动性。

“我们只需观察那些交叉流动如何发展。”柯普朗称。“那很难预测。”

芝加哥联储总裁埃文斯称，过去中国采取了各种方法来重新平衡其国际债券组合。埃文斯并表示对于今日稍早有关中国正考虑放慢或暂停购买美国公债的报导，他没有强烈的意见。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德形容周三市场卖压“只是又一天的市况而已，”并称几年前中国出脱相当于价值约一万亿美元储备时，市场反应并不大。

“这让我更为谨慎地对待将中国政策解读为对美债收益率有极大影响力，”他在圣路易斯对记者说。

**升息**

作为对经济强劲增长及失业率下降的认可，美联储在2017年升息三次；而随着美国全面税改有望带给经济更多提振，今年也有升息三次的打算。柯普朗说，鉴于“美国经济目前存在很强力道”，他认为2018年升息三次是适宜的。

不过，如果中国真的避开美债、从而引发债券及股票价格跌跌不休，那么金融条件趋紧以及实体经济可能遭受波及的隐忧，或许能说服美联储官员放慢升息。

“如果这真的是重大情况的开端，可能会促使美联储质疑它的做法，”多伦多Capital Economics分析师Paul Ashworth说。但他补充说：“这样做不可能不影响到中国的经济。”(完)