中国称美国新一轮对朝制裁可能影响就朝鲜问题的合作

路透北京2月24日 - 中国方面周六愤怒回应美国旨在加大对朝鲜施压的一系列新制裁举措，称单方面针对中国企业和个人，可能破坏这一问题上的合作。

美国周五宣布迄今最大的一系列制裁计划，旨在迫使朝鲜放弃核武计划；美国总统特朗普警告称，如果这些措施不起作用，“第二步”行动可能“对全世界非常非常不利”。

从美国财政部网站声明中看到，为应对特朗普政府在国家安全方面的最严峻挑战，美国财政部对一名个人、27家公司和28条船只进行制裁。

制裁目标包括一名持有台湾护照的人士，以及中国大陆、香港、台湾和新加坡的航运和能源公司。制裁内容包括冻结这些企业和个人在美资产，并禁止美国公民与之交易。

中国外交部发表简明扼要的声明称，中国政府始终全面、严格执行安理会有关涉朝决议，履行自身承担的国际义务，决不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。

对经调查确属违反安理会决议、违反中国法律法规的行为，中方都将依法依规作出严肃处理。

“中方坚决反对美方根据国内法对中方实体或个人实施单边制裁和‘长臂管辖’。”外交部称。

“我们已就有关问题向美方提出严正交涉，要求美方立即停止有关错误做法，以免损害双方在相关领域的合作。”外交部没有对此进一步解释。

美国最新制裁行动中点名了两家中资船运公司--山东省的威海环球航运(Weihai World-Shipping Freight)以及上海的上海东风航运(Shanghai Dongfeng Shipping)。

路透未能找到这两家中资企业的具体联系方式。(完)