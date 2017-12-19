合作则共赢对抗必双输 美方应接受中国的发展--中国驻美使馆

路透北京12月19日 - 中国驻美国使馆发言人关于美《国家安全战略报告》涉华内容的谈话称，中美合作则共赢，对抗必双输，这是不以人的意志为转移的客观事实和必然趋势。中方愿意在相互尊重基础上，与包括美国在内的世界各国和平共处，美方也应适应和接受中国的发展。

周二刊登在中国驻美大使馆官网的新闻稿称，希望美方摒弃零和博弈的陈旧思维，同中方相向而行，求同存异，合作共赢，共同推动构建人类命运共同体，实现人类共同繁荣与进步。

中美作为最大的发展中国家和发达国家，对维护世界和平与稳定、促进经济繁荣与发展担负特殊责任。中美如何看待彼此，如何定义两国关系，不仅涉及两国人民的利益，也关乎国际社会福祉。

美方一方面宣称“要同中国发展伙伴关系”，一方面把中国放在对立面，是自相矛盾的，不仅不符合中美两国利益交融，相互依存的现实，与双方在双边和国际领域开展合作的努力也背道而驰。

文章称，中国发展的根本目的是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋和平与发展。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者。

“竞争对抗是逆潮流而动，势必被时代所唾弃。只有坚持开放、包容、合作、共赢，在追求本国利益的同时兼顾他国和国际社会共同利益，才能实现人类的共荣共存。将本国利益凌驾于他国和国际社会共同利益之上，是彻头彻尾的利已主义，势必走向自我孤立。”文章称。

美国白宫18日发布特朗普政府的首份国家安全战略报告。同日，特朗普在华盛顿就新版国家安全战略报告发表讲话。特朗普表示，当今世界正变得日趋复杂，充满着竞争与危机。置身其中的美国必须重新在国际舞台上发挥领导作用。

他说，俄罗斯与中国正寻求对美国发起挑战，美国将试图与之建立伙伴关系，但前提是必须确保美国的国家利益不受损害。美国将应对来自朝鲜、伊朗的威胁，并持续在中东地区打击“伊斯兰国”等极端组织。（完）

欲浏览中国驻美国使馆发言人谈话内容全文请点选(here)