中国收紧对美国大豆的进口检验标准--USDA

路透芝加哥12月20日 - 美国农业部(USDA)周三表示，中国将从明年1月1日起收紧进口美国大豆中的杂质含量标准，此举可能抑制进口。中国是全球最大的大豆买家。

根据美国农业部动植物卫生检验局发言人Will Wepsala，抵达中国港口的美国大豆船货的杂质含量不超过1%，可以优先；而杂质含量超过1%的船货则要留待检验。

美国2号黄大豆的质量检验标准是杂质含量不超过2%。这是美国出口合同中最常见的品种。

由于全球大豆供应创纪录高位，美国谷物处理业者已然面临利润率下降，而中国采用更严格的进口标准将让他们更加头疼。

Wepsala表示，中国要求调整检验标准主要是因为担心美国船货中的杂草种子。

中国占全球大豆进口总量的约略三分之二，主要从美国、巴西与阿根廷购买。根据美国农业部，2016年美国向中国出口大豆价值逾140亿美元。

ED&F Man Capital分析师Charlie Sernatinger表示，确保大豆杂质含量在仅仅1%，将令美国出口商每蒲式耳增加0.15美元成本，而且中国的加工厂商可能转向南美购买，以避免卸货可能出现延误。

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货周三结算下跌2%至三个月低位，报每蒲式耳9.54美元，中国的贸易要求为下跌的部分原因。

为一家主要谷物处理商服务的一名美国出口贸易商表示，美国太平洋西北沿岸出口中国的大豆船货中，杂质含量普遍不到1%；而墨西哥湾沿岸的杂质最高可达2%。这位贸易商并未获授权对媒体发言。(完)