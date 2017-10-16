中国向WTO发50问还击美国 聚焦美国新能源汽车补贴计划

路透日内瓦10月13日 - 中国周五向世界贸易组织(WTO)提出关于美国补贴计划的50条问题，问询美国联邦政府和州政府向新能源汽车、工业能源效率、农业和其他领域提供补贴支持的情况。

WTO对补贴具有严格规定，每个成员国都需要公布补贴计划是如何运作的，以确保他们不会违反贸易规则和使本国企业拥有不公平的优势。中国的问题清单长达10页，问题聚焦于美国2015年补贴计划通知书。

“就中国所知，奥巴马就任总统伊始，就开始大力扶持新能源汽车行业，”中国引用美国2008年能源促进与(优惠)延长法案第205条指出。

“州政府方面，根据美国非政府机构的统计数据，美国有37个州对新能源汽车行业有支持政策，”中国表示。

“美国可以解释何时将把这些补贴举措发布通知吗？”

中国也质问美国州政府如何确保补贴政策公平地适用于本土企业和外商投资企业；中方并要求提供曾获得这些补助的外资企业清单。

有关“特定政策的特殊性、获得补贴的条件以及补贴数量”都令人质疑，中国要求美国做出澄清。

在中国仔细检视美国补贴计划之前，美方就曾有类似行动要求中国行事透明。这样的你来我往反映出，各国在争夺主宰新兴行业和新科技方面的竞争日益激烈。

中国发出50问虽远未达到在WTO提出贸易争端的程度，但无异是对美国示警，中国正密切关注美国在最敏感行业的贸易做法，并可能采取进一步的行动。(完)