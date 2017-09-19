中国在7月继续增持美债 坐稳美债第一大海外持有者宝座

路透纽约9月18日 - 美国财政部周一公布的数据显示，7月中国连续第六个月增加美国公债持有规模；同时中国政府认为，由于人民币汇率稳步改善，卖出所持美债的必要性降低。

2016年多数时间里，中国政府在应付资本外流的同时，不得不卖出所持有的美国公债，以支撑不断贬值的人民币。

今年这一趋势得到扭转，中国的美债持有规模升至1.17万亿美元，成为美国政府最大的海外债主。自1月以来，中国美债持有规模增加了1,149亿美元。

“中国基本上走的是另一条路，”法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa说。“目前的汇率水平肯定让他们高兴，因为他们正在再次提高储备。”

人民币/美元今年以来已经升值5%以上。在去年，人民币贬值将近7%。

日本是美国公债的第二大海外持有人，持有规模为1.11万亿美元，7月增长220亿美元。

7月全球央行的美债持仓总计增加至6.25万亿美元，6月为6.171万亿美元。

数据还显示，外资7月卖出美债4.9亿美元，6月为买入197亿美元。过去七个月，有四个月外资卖出美债。

指标10年期美债收益率在7月初时报2.3460%，月内触及高点2.3980%，月末时在2.2920%。该收益率周一报2.34%。

外国投资者7月还卖出美国股票76.6亿美元，6月为卖出44.7亿美元。

整体而言，外资7月削减对美国长期证券的购买额。

外资7月购买13亿美元长期美国资产，前月为买入344亿美元。不过，包括较短期限证券在内，外资7月卖出73亿美元，而6月为买入59亿美元。(完)