中国商务部称对美国贸易政策议程严重关切 应避免经贸问题政治化

路透北京3月2日 - 针对美国贸易代表办公室日前发布的《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》，中国商务部表示，该报告坚持”美国优先”的政策取向，罔顾多年来中国市场经济建设取得的巨大成就，严格履行加入世贸组织承诺的事实，以及中美经贸关系互利共赢的本质，对中国的经济模式和相关政策妄加指责，中方对此表示严重关切。

商务部网站周四稍晚刊登新闻稿援引美大司负责人称，作为全球最大的两个经济体，中美两国在经贸合作中存在一些分歧和摩擦是正常的，要以建设性方式管控分歧，扩大共同利益，避免将经贸问题政治化，或动辄采取单边主义的做法。经贸合作并非此消彼长的竞争，也不是你赢我输的零和游戏，中美经贸合作给两国和两国人民带来了实实在在的利益。

“希望美方与中方共同努力，加强沟通交流，相互开放市场，做大合作蛋糕，妥善解决双方重点关切，推动两国经贸关系稳定健康发展。”该负责人称。

上述负责人并称，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。加入世贸组织以来，中国认真履行关税减让和市场开放承诺，反对保护主义，加强产权保护，促进公平竞争，用实际行动推动经济全球化进程；积极参与全球治理体系改革和建设，支持多边贸易体制，体现了中国维护国际经济秩序的责任担当。

据其介绍，中国的发展给全球经济提供巨大的动力源泉，2017年对世界经济增长贡献率超过30%。（完）

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