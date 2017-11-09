中美加强财政货币汇率政策协调 中国将大幅放宽金融业准入--中国外交部

路透北京11月9日 - 中国外交部周四称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。

外交部网站刊登中美元首会晤的新闻稿指出，中方愿就增加自美商品进口、各自外资安全审查政策同美方加强沟通；而且中国将逐步适当降低汽车关税，并在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。

中方要求美方切实放宽对华高技术产品出口管制、履行中国入世议定书第15条义务、公平对待中国企业赴美投资、推动中金公司独立在美申请相关金融业务牌照进程、慎用贸易救济措施。双方将就中美经济合作一年计划或中长期合作规划保持沟通。

另外，中方将对干玉米酒糟在进口环节和国内环节实施相同的增值税政策，恢复免征进口环节增值税。

中国国家主席习近平强调，对于中美经济关系快速发展过程中出现的问题和矛盾，双方应以前瞻性思维和建设性方式，通过做大中美经济合作蛋糕加以解决。

“双方将进一步发挥元首外交对中美关系的战略引领，加强高层及各级别交往，在互利互惠的基础上拓展广泛领域合作，在相互尊重的基础上管控好分歧，加强两国人民间的相互了解和友谊，合作应对重大国际、地区问题和全球性挑战。”新闻稿称。

美国总统特朗普及其夫人周三抵达北京后，在中国国家主席习近平的陪同下游览了故宫。中国官方媒体周四赞扬了两国领导人此次会晤的情形。由习近平亲自陪同游览故宫，是中方罕见的高规格待遇。中方此前承诺将以“国事访问+”的规格接待特朗普。

在特朗普总统访华期间，两国签署的商业合同和双向投资协议涉及总金额超过2,500亿美元。

**不承认朝鲜拥核国地位**

两国元首重申致力于促进亚太地区的和平、稳定与繁荣，决定继续探讨关于改善两国互动的基本原则。

对于朝鲜半岛问题，中美双方同意致力于维护国际核不扩散体系，重申致力于实现全面、可核查、不可逆的半岛无核化目标，不承认朝鲜拥核国地位。

双方认为朝鲜进行核导试验违反联合国安理会相关决议，同意继续通过全面、严格执行联合国安理会各项涉朝决议，对朝核导活动保持压力，同时推动通过对话谈判和平解决问题，解决各方合理关切。

“双方同意就下步半岛形势发展及中美应采取的措施保持沟通，并继续通过现有机制加强沟通与合作。双方强调在通过对话谈判最终解决半岛核问题上有共同目标，并致力于维护半岛和平稳定。”新闻稿称。

中美两国元首并表示支持维护南海和平稳定，支持通过对话管控争议，双方支持维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由，同意在海洋环保等领域开展更多对话与合作。

两国元首还重申了两军关系的重要性，中方欢迎马蒂斯国防部长明年上半年访华，美方欢迎中方高级别军事代表团于明年下半年访美；双方同意办好年内举行的两军联合参谋部对话机制首次对话和人道主义救援减灾联合实兵演练和研讨交流。

中美双方同意两国加强合作，避免各自国家成为逃犯的“避罪天堂”；双方同意尽快确定重点在美逃犯案件，开展联合追逃行动。（完）

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