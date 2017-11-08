中国将在特朗普访华期间承诺购买更多美国大豆

路透北京11月8日 - 据美国业内人士称，中国将在本周美国总统特朗普访华期间承诺购买更多美国大豆，这凸显出即便在这两大经济体贸易摩擦加剧之际农产品贸易依然很重要。

中国是全球最大的大豆进口国，而美国是中国的第二大供应国。

美国大豆出口协会北亚区总监狄翠山(Paul Burke)周二在电话中告诉路透，中国大豆买家将与美国大豆出口协会签署一份意向书，承诺未来将购买一定数量的大豆。

狄翠山未透露该协议的大豆购买量。但中国进口商在7月表示，他们将购买1,253万吨美国大豆，创这类协议的第二大购买量。

狄翠山表示，新协议的大豆购买量将“少得多”，而且会体现在当前作物年度签署的新订单，这些订单并不包含在7月协议中。

但熟悉该计划的消息人士说，中国还将承诺未来购买更多美国大豆。

签约仪式将在特朗普同中国国家主席会晤之际举行。

消息人士称，中国还将承诺购买更多美国牛肉、大麦和乳酪等乳制品。中国今年解除了对美国牛肉进口长达14年的禁令。

与钢铁及铝等两国面临争端的行业不同，农业贸易在特朗普执政期间一直都是两国关系的一个亮点。。

Burke称，一家中资企业和一家美国农产品出口商还将签署另外的购买协议。Burke表示他不知具体详情。

今年前九个月，美国对中国的豆类出口为2,070万吨，同比增长14.8%。2016年，美国对中国出口大豆3,820万吨，占中国总进口量的40%。

根据官方智库--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)，中国在2017/18销售年度料将进口9,600万吨大豆，高于上一年度的9,350万吨。(完)