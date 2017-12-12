中国专家称美国贸易逆差主要责任在其自身 贸易战将影响其经济前景

路透北京12月12日 - 中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、全球治理研究中心学术委员会主席张燕玲撰文指出，由于统计方法存在问题，美国所谓的巨额贸易逆差正面对越来越多的质疑，出现贸易逆差的责任主要在其自身，搞贸易保护将使其自身发展前景更加黯淡。中美双方合作空间广阔，互利互惠的经贸合作才是最佳选择。

人民日报周二刊登其署名文章称，美国从中国进口的笔记本电脑等商品，大多是美国企业在中国的子公司生产的，大部分利润已被美国公司赚取，却要把整个商品的报关价格都统计在中国对美国的出口额里，所得出的贸易逆差金额显然不会准确。

“中美贸易，合则两利，斗则两害。”文章称，如果美国将所有进口商品的关税提高到40%，美国的GDP将下降1.2个百分点。如果各国都展开报复，美国的GDP将下降5.2个百分点，步入深度衰退。

另根据摩根斯坦利公司的测算，即便美国将惩罚性关税提高到45%，中国的总出口额也仅会下降13%。

文章称，为了追求利润最大化，美国企业在世界范围寻求廉价劳动力和低成本生产地，转移其低端制造业，而把研发中心和高端制造业、高端服务业留在本国。这种经济结构催生了美国对中国等发展中国家物美价廉产品的旺盛需求。

同时，美国的低储蓄率、高消费水平透支了美国经济发展红利，而美国对中国的高科技出口限制政策减损了其对中国贸易逆差的冲销能力。

文章并称，统计显示，2015年，仅从中国进口日用品一项就为每个美国家庭平均节省了2,850美元花销，中美贸易是对双方都有利的事情。美国按照《中国加入世贸组织议定书》条款终止对中国反倾销采用“替代国”比较价格的做法，中美双方在互相尊重、平等协商的基础上进行互利互惠的经贸合作，这才是有利于两国发展的最佳选择。

中国商务部发言人高峰上周表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。（完）