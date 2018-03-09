美限制进口钢铁和铝产品是行贸易保护之实 坚决反对--中国商务部

路透北京3月9日 - 针对美决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实；中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。

商务部网站周五刊登新闻稿援引他称，美国进口的钢铁和铝产品绝大部分属于民用产品，谈不到损害美国国家安全。美国滥用”国家安全例外”条款，是对以世贸组织为代表的多边贸易体系的肆意破坏，必将对正常的国际贸易秩序造成严重冲击，中方坚决反对。

“中方已通过多层次、多渠道表达中方立场和关切，向美方提出了严正交涉。”王贺军称，中方注意到美方行动已引起欧盟、巴西、韩国、澳大利亚、土耳其、俄罗斯等众多世贸成员的强烈反对，并表示将对美方的错误行为进行有力反制。

他并强调，美方的措施不仅损害他国利益，也不符合美国自身利益，美国国会议员、行业组织、企业等已对措施提出强烈反对。中方敦促美方尊重多边贸易体系的权威，尽快撤销相关措施。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，并形容钢铝倾销行为是”对我们国家的袭击”，最好的结果是把企业迁到美国来，他还坚称基于国家安全的理由，国内生产制造很有必要。（完）

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