中国全面推开营改增试点累计减税超万亿元 减税效应持续释放

路透上海11月8日 - 中国国家税务总局最新数据显示，2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10,639亿元，其中，今年1-9月减税5,750亿元。在营改增拉长产业链、扩大税基作用下，2017年前三季度全国四大行业营改增纳税人月均增20.7万户，高于2016年的月均增8.4万户。

新华社周三报导称，全面推开营改增试点作为供给侧结构性改革和财税改革的重头戏，减税效应持续释放。同时营改增有力地促进了产业分工优化，拉长产业链，带动制造业升级和服务业发展。

“全面推行营改增，在为企业实质减税的同时，也引导企业集团把部分现代服务业从集团母体之中分离出来。在为母体企业服务的同时，也为市场上的其他企业提供服务，从而助推全社会现代服务业的蓬勃发展。”报导援引中山大学自贸区综合研究院副院长林江称。

他并表示，全面实行营改增推动了全球化背景下产业分工更趋专业化，推动了现代服务业的健康发展。

2016年5月1日中国全面推开营改增试点，意味着中国全面取消了实施60多年的营业税。

中国国务院总理李克强9月底主持召开营改增座谈会曾称，要确保税负全面减轻，适当整合营改增试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。（完）