FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国全面推开营改增试点累计减税超万亿元 减税效应持续释放
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月8日 / 凌晨1点34分 / 1 天前

中国全面推开营改增试点累计减税超万亿元 减税效应持续释放

1 分钟阅读

路透上海11月8日 - 中国国家税务总局最新数据显示，2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10,639亿元，其中，今年1-9月减税5,750亿元。在营改增拉长产业链、扩大税基作用下，2017年前三季度全国四大行业营改增纳税人月均增20.7万户，高于2016年的月均增8.4万户。

新华社周三报导称，全面推开营改增试点作为供给侧结构性改革和财税改革的重头戏，减税效应持续释放。同时营改增有力地促进了产业分工优化，拉长产业链，带动制造业升级和服务业发展。

“全面推行营改增，在为企业实质减税的同时，也引导企业集团把部分现代服务业从集团母体之中分离出来。在为母体企业服务的同时，也为市场上的其他企业提供服务，从而助推全社会现代服务业的蓬勃发展。”报导援引中山大学自贸区综合研究院副院长林江称。

他并表示，全面实行营改增推动了全球化背景下产业分工更趋专业化，推动了现代服务业的健康发展。

2016年5月1日中国全面推开营改增试点，意味着中国全面取消了实施60多年的营业税。

中国国务院总理李克强9月底主持召开营改增座谈会曾称，要确保税负全面减轻，适当整合营改增试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。（完）

发稿 张金栋; 审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below