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预计2018年中国创业与私募股权投资募资将超三万亿人民币--清科
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2017年12月6日 / 上午9点59分 / 1 天前

预计2018年中国创业与私募股权投资募资将超三万亿人民币--清科

1 分钟阅读

路透北京12月6日 - 中国大型创业与投资综合服务平台及投资机构清科集团董事长倪正东周三表示，今年前11个月，创业投资（VC）与私募股权投资（PE）行业新成立基金3,418支，募集资金1.61万亿元人民币。同时机构退出成绩喜人，VC和PE机构共有1,029笔IPO退出，创造历史纪录。

他在2017年中国股权投资年度论坛上称，今年前11个月已有474家中资企业完成IPO，其中270家公司是VC和PE支持的，占比57%。其中在境内上市的中资企业中，VC/PE渗透率更是接近62%；境外上市的中资企业中，VC/PE渗透率为26.67%。

“比照今年的数据，按照这个速度发展，预计我们一年的募资可能要超过三万亿，一年的投资可能要超过两万亿。”倪正东说。

他并称，从VC和PE机构退出整体回报情况来看，如果以上市当天收盘价作为标准，回报率基本在2-3倍左右。如果是以上市后第20个交易日作为标准，那么国内的资本市场平均的回报是7.7倍，而海外市场的回报是3.93倍，整个投资回报率为7.48倍。

倪正东认为，今年创业投资（VC）与私募股权投资（PE）行业再次突飞猛进，跟政府引导基金关系很大。据清科统计，目前政府引导基金高达1,408支，基金规模为8.58万亿元，中间产业类基金772支，创投引导基金439支，此外还有PPP引导基金197支。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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