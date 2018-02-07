中港股票因超买降级至中性 市场调整属健康并非步入熊市--百达

路透香港2月7日 - 百达资产管理周三称，1月底已留意到市场有超买现象，故将股票由“增持”降级至“中性”，并把现金由“中性”调高至“增持”。但该行认为，市场近日调整属健康而非熊市的开始。

百达的国际多元资产部门高级投资经理黄思远在一份评论中称，环球经济仍然同步增长，经济衰退风险低，但1月份股票市场上升速度过急，先前不希望高追的投资者，转爲担心错过机会而入市，继而进一步推高股市。

“我们认为此举会引发市场过热的危机，并可能引致通胀比预期早出现的风险，这些是市场之前所忽略的。”他说，1月底已留意市场有超买现象，因此当时已经减持股票并增加对冲通胀的部署。

他认为，近日的市场调整不是熊市的开始，而是一个健康调整。目前股市主要受其他因素影响，例如期货仓位、年初至今大量资金流入、不断攀升的盈利预测、以及受农历新年影响的资金流预期。

“环球经济基调仍然稳健，但动物本能和随之而来的股市失衡是牛市的风险。”他说。

由于波动预计会增加，组合必须具备弹性和尤其着眼于配置。他认为，只要环球经济同步增长，中港股市具抵御波动的能力，尤其是中港上市公司未来两年的平均每股盈利增长有机会录得15-20%的增长，当中包括科技、多元化消费品、能源和原材料。

此外，中港股市的组成有60-80%属于该行偏好的行业，且估值仍属合理。根据目前水平，中港股市估值较2007年高位仍然低40-60%，相对地，已发展市场的估值已高于2007年的水平。

香港股市恒生指数.HSI周三盘初一度反弹近3%后掉头回落，午盘初段转跌。前一日则挫跌5.1%并创自2015年8月以来最大单日百分比跌幅，全球市场动荡加剧，因担忧通胀压力加大会促使主要央行以快于预期的速度升息。（完）