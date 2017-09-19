中国遏制虚拟货币风险 货币发行去国家化是行不通的--专家

路透北京9月19日 - 中国互联网金融创新研究院院长黄震称，中国政府防控虚拟货币风险，对虚拟货币说“不”，禁止发行代币进行融资，停止比特币等虚拟货币集中竞价交易，是为了更好地保护中国金融消费者的利益，防止比特币风险传染至中国金融体系。比特币等虚拟货币试图挑战主权国家的货币发行权，要求货币发行去国家化是行不通的。

中国金融时报周二援引黄震的署名文章指出，当前主权国家依然是世界政治的根本，这也是世界金融制度的特点。中国对于货币形态的数字化有着清醒的认识，也正在积极部署相关工作，央行专门成立了课题组和数字货币研究所探索主权货币数字化。

“经过这一轮虚拟货币市场和监管的洗礼之后，我们期待，在央行主导下尽快推出我国自己的主权数字货币，助力我国数字金融早日走入全球化时代，继续引领全球数字金融的发展。”黄震认为。

兼任中央财经大学金融法研究所所长的黄震并指出，比特币作为网络空间出现的一种特殊的虚拟商品，由于其背后的理念和主张过于激进，自诞生之日起就面临比较大的风险，突出表现在其与主权国家的现行法律可能相冲突，甚至可能会被一些国家判定为非法或涉嫌非法金融活动被取缔。货币的发行权和铸币税的收取权作为主权国家最重要的经济权力不容挑战，这是比特币诞生以来一直面临的最大风险。

其次，比特币的底层构架和交易平台的技术不稳定。虽然有人声称比特币的区块链具有健壮性，但比特币现金的分叉还是让很多人很震惊。一些比特币交易平台出现了种种问题，如“丝绸之路”交易网站曾出现比特币失窃事件等。

再次，比特币成为所谓支付工具，可能涉嫌被利用进行违法犯罪活动，这些风险与比特币的加密性、匿名性有关。中国互联网金融协会发布的风险提示就明确指出，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

黄震认为，投资者不管是继续持有还是抛掉，都应该对比特币的风险有“愿赌服输”、“买者自负”的态度。

其实，早在2013年12月5日，人民银行等五部委即发布《关于防范比特币风险的通知》，明确强调比特币不是货币，仅为一种特定的虚拟商品，不能在货币市场流通，金融机构不得开展相关业务。之后相关部门又多次进一步提示风险并采取相关监管措施。

继今年9月4日央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险公告》，ICO交易平台被央行等七部委公告全面叫停之后，9月14日，比特币中国宣布停止平台上所有数字货币交易；火币网、OKcoin等比特币交易平台也相继宣布下架比特币等虚拟货币交易。9月15日，火币网、OKcoin币行相继发布公告称，即日起暂停注册、人民币充值业务，将于9月30日前通知所有用户即将停止虚拟货币交易。并将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑换人民币的交易业务。（完）