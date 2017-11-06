中国法定数字货币的相关法律制度建设“任重而道远”--央行专家

路透北京11月6日 - 中国人民银行数字货币研究所所长姚前称，货币形态在历经商品币、金属货币、纸币、电子货币之后，正朝着数字货币的方向演化，数字经济的发展需要数字金融，更需要法定数字货币。但目前看，法定数字货币的相关法律制度建设“任重而道远”。

他周末在北大数字金融研究中心第二届年会上指出，中央银行在数字货币的技术选择上必须持有审慎和包容的立场，从法律法规、机制设计和技术路线三个层次统筹考虑，对各项可选技术进行周密评估。

央行要提前将技术升级考虑在内，从最初就引入长期演进的发展理念，寻找技术系统在安全性与效率性、稳定性与灵活性、创新与风险之间的最优平衡。

“积极探索法定数字货币的运行模式，注重顶层设计与精益实践相结合，既以顺应长期趋势和满足未来愿景为设计导向，做好法定数字货币的实施规划，确保技术系统的前瞻性和可拓展性，”姚前指出。

他强调，法定数字货币有助于数字经济提质增效、经济普惠共享、数字经济宏观调控，并有助于数字经济风险防范。此外，法定数字货币还能有效地支持数字经济反洗钱、反恐怖融资、反逃税漏税工作的开展。

未来的法定数字货币体系将有着自己的生态系统，整个生态圈是央行-商业银行-终端用户，其中，终端用户涉及全社会各种主体，可以是机构，包括政府部门、企事业单位、NGO等，也可以是个人。连接整个生态圈的，是通信基础设施即终端用户的终端设备。

在理想情况下，中央银行使用金融科技和监管科技来管理新一代货币，社会经济运行和公众日常生活(包括在线环境和现实环境)都能够使用到有主权信用保障的法定货币，金融服务机构在这个生态系统中各安其位、开拓创新，由此法定数字货币就能够充分履行数字经济时代的“硬通货”职能。

他强调，目前正在蓬勃发展的互联网、云计算、大数据、物联网、金融科技等信息技术创新，刚好为中国经济培育新动能、拓展新空间带来了重大契机。这一历史契机不容错过。（完）