大众汽车及中国合资公司将因高田气囊问题召回486万辆车（更新版）

（新增高田和中国市场背景等内容）

路透北京/上海9月14日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周四表示，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)及其中国合资公司一汽-大众和上汽大众将召回486万辆汽车，因已经破产的零部件制造商日本高田所供应的安全气囊存在问题。

质检总局今年稍早要求大众汽车、通用汽车(GM.N)、戴姆勒(DAIGn.DE)、奔驰(Mercedes-Benz)召回装配了高田气囊的汽车。

质检总局估计中国有超过2,000万辆汽车装配了高田气囊。高田气囊与全球至少16起死亡和180起受伤事故有关，其气体发生器可能发生异常破损，导致碎片飞出。

质检总局表示，大众汽车(中国)将召回103,573辆车，一汽-大众召回235万辆，上汽大众则召回240万辆。

质检总局指出，召回将自明年3月展开，并延续至2019年。

路透在询问大众高层时，他们并未立即置评。

在中国有37家汽车制造商受到问题气囊的影响，其中24家截止6月底时已召回1,059万辆。另外有五家业者已经制定计划将召回126万辆车。

大众汽车去年在中国交付了398万辆车，较2015年增加12.2%，成为中国市场上最大的外资汽车制造商。(完)