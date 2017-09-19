中国外长称朝鲜半岛问题必须和平解决 目前的恶性循环必须打破

路透北京9月19日 - 中国外交部长王毅称，朝鲜半岛核问题必须通过和平方式解决。目前越陷越深的恶性循环必须打破。恢复对话和谈同样是执行安理会决议的必要步骤。

外交部网站周二刊登新闻稿援引王毅在纽约会见俄罗斯外长拉夫罗夫时的讲话并称，中国将继续严格执行安理会决议，承担应尽的国际义务。同时其他当事方也应负起应有的责任，发挥自身的作用。

“中俄在半岛核问题上提出的路线图现实可行，双方应共同争取国际社会的更多理解支持，”王毅称。

拉夫罗夫则表示，俄方愿与中方共同筹划好下一时期两国高层交往，深化双方务实合作，并在金砖国家、联合国、上海合作组织框架下密切双方战略协作关系。俄中双方在半岛核问题上立场完全一致，应共同推动半岛核问题的和平解决。

关于当前缅甸若开邦局势，王毅在同日会见联合国秘书长古特雷斯时表示，中方反对近来发生在缅甸若开邦的暴力袭击事件，理解并支持缅方为维护国家稳定所做的努力。中方期待战火尽早平熄，无辜人员不再受到伤害。

他表示，中国主张由缅甸和孟加拉通过对话协商解决存在的问题。中方愿继续以自己的方式推动劝和促谈，也希望国际社会能为缓解局势，促进对话发挥建设性作用。

“中国希望联合国在世界面临诸多不确定、不稳定因素背景下发挥更加重要的作用，”王毅称，中方愿与联合国进一步加强合作，维护联合国宪章的宗旨和原则，维护多边主义进程，加大对发展问题投入，提高维和行动效力，有效应对各种全球性挑战。

古特雷斯则表示，联合国高度重视中国的国际地位和国际影响，联合国愿同中国紧密合作，为解决当前世界面临的各项挑战共同作出努力。联合国方面重视中方对缅甸若开邦局势的看法和主张，希望中方利用自身影响力为缓解当前局势发挥重要作用。（完）

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